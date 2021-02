Inger Saanum inn til seier på 10 km i Søgne. (Foto: Ivar Gogstad)



Vinterkarusellen levde altså opp til navnet sitt i snøvær og vind da den tok fatt på sin 40. sesong. Vinterkarusellen arrangeres normalt hvert år i perioden fra januar til mars med seks løp på distansene 3 og 10 km. Etter flere korona-utsettelser snurret karusellen i gang en måned etter skjema, men nå er planen at det med ett unntak blir løp hver lørdag fram til avslutningen i Mandal 20. mars. Det er sammenlagt premiering og deltakerpremie til alle som fullfører fire løp. To løp arrangeres i Mandal, to i Søgne og to i Kristiansand.



Bestemann på 3 km: Arvid Aakre, Vågsbygd. (Foto: Ivar Gogstad)



16 løpere stilte opp denne lørdagen og startet etter hvert som de ble registrert hvert tiende minutt. På 10 km var Inger Saanum, GE Healthcare med tiden 42.30 klart beste løper uansett klasse, fulgt av Grete Rugland, Konsmo på 45.21. Trygve Sirnes, MVG kom inn på 48.16 som beste herreløper. Arvid Aakre, Vågsbygd var kjappest på treer'n med tiden 15.22. Her var Henriette M. Pedersen, Søgne beste kvinne med 18.12.



Trygve Sirnes var beste mann på 10 km. (Foto: Ivar Gogstad)



Henriette M. Pedersen var beste dame på 3 km. (Foto: Ivar Gogstad)



Resultater Vinterkarusellen 2021 1.løp Søgne 06.02.2021:

3 km

Damer jr./sr.

1. Randi Dyrkolbotn MHI 26.23



Damer mosjon

Henriette M.Pedersen Søgne 18.12



Menn mosjon

Kristen Bue MIL 18.38

Emil Dyrkolbotn MHI 26.23

Stanley Olsen 21.44

Nils Henning Pedersen Søgne 17.51

Arve Aakre Vågsbygd 15.12



10km

Gutter jr.

1. Laurits Dyrkolbotn MHI 56.42



Menn akt. 23-34

1. Svenn Finnvold 58.55



Menn vet. 35-39

1. Rolf Helgestad 49.15



Damer vet. 40-44

1. Grete Rugland Konsmo 45.21

2. Mari M. Kristensen Søgne 55.11



Menn vet. 45-49

1. Olav Riddervold 49.21



Menn vet. 50-54

1. Trygve Sirnes MVG 48.16



Menn vet. 55-59

1. Einar Buø MHI 51.59



Damer vet. 55-59