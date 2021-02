Det tradisjonsrike innendørsstevnet i franske Lievin ble arrangert for 33. gang og inngikk i World Indoor Tour. Brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen løp her sin første konkurranse for året da de stilte på 1500 m. Sin årsdebut hadde også 800-spesialist Hedda Hynne.



Under sekundet bak verdensrekorden

Både Jakob og Filip Ingebrigtsen kom rett fra 2300 meters høydetrening i spanske Sierra Nevada og stilte på samme startstrek på 1500 m i Lievin tirsdag kveld. Med i det sterke feltet var også etiopiske Samuel Tefera som har verdensrekorden innendørs med 3.31,04. Det samme var mesterskapsløper Marcin Lewandowski som blant annet har bronse fra VM i Doha i 2019.



Det var litt dytting i det startskuddet gikk, noe som gjorde at Filip, sammen med verdensrekordholder Tefera, kom litt dårlig ut fra start. Jakob la seg derimot godt plassert på 3. plass. Man skjønte tidlig at både hans egen pers (og norgesrekord) innendørs på 3.36,32 og europarekorden på 3.33,32 (som tilhørte spanske Andres Manuel Diaz fra 1999) stod for fall.



Da Jakob to runder (og altså 400 meter) før mål virkelig satte inn støtet og begynte å dra voldsomt ifra konkurrentene, så forstod man at også verdensrekorden på 3.31,04 kunne være innen rekkevidde. Da klokka ringte for siste runde, passerte Jakob på 3:04. Siste 200 m gikk på rundt 27 sekunder. Jakob ledet med hele oppløpssiden (50 m) på konkurrentene og kom i mål på 3.31,80. Solid ny europarekord og kun 77 hundredeler bak verdensrekorden. En verdensrekord som lever farlig om Jakob stiller på en ny 1500 m innendørs i vinter. Marcin Lewandowski ble nummer to på 3.36,83.



​Samtidig som Jakob satte europarekord hadde han også blitt nummer fem i verden gjennom alle tider på 1500 m innendørs. Foruten verdensrekordholder Samuel Tefera (3:31.04) har han foran seg Hicham El Guerrouj (3:31.18), Yomif Kejelcha (3:31.58) og Haile Gebrselassie (3:31.76).



– Vi har trent bra, og jeg vet at formen er god, men var usikker siden løpet gikk innendørs med krappe svinger, uttalte Jakob Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad etter løpet.



– Resultatet viser at det vi gjør på trening er rett, vi utvikler oss hele tiden, tilføyde den nye europarekordholderen.



Og når det gjelder verdensrekorden innendørs, så utklasset Jakob denne gangen rekordholderen fullstendig. Etiopiske Tefera kom aldri helt med i løpet og endte nest sist på 3.39,27. Den som kom helt sist, på 3.40,09, var dessverre Filip Ingebrigtsen. Foruten en litt dårlig start på løpet, så fungerte ikke kroppen helt denne gangen for Filip.



Begge brødrene skulle rett tilbake til Spania etter tirsdagens stevne og skal ifølge Stavanger Aftenblad oppholde seg der fram til EM innendørs i Torun i Polen om drøye to uker.



Jakob Ingebrigtsen slo for øvrig stevnerekorden i Levin. Den gamle tilhørte Hicham El Guerrouj - marokaneren som fremdeles har verdensrekorden utendørs på 3.26,00 satt i 1998 og er blant de mer "seiglivede" og uslåelige verdensrekordene i friidretten.



Se opptak av løpet til Jakob på nrk.no



Resultater 1500 m menn

Final





Ny norgesrekord: Hedda Hynne avsluttet fjorårssesongen med NM-gull på 800 m. Tirsdag kveld satte hun norgesrekord på 800 m innendørs. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)

Hedda Hynne satte norgesrekord

Hedda Hynne, som hadde sitt store gjennombrudd i fjor ved å sette norgesrekord og løpe på 1.58,10 på 800 m, viste at hun har tatt godt vare på formen så langt gjennom vinteren. Hynne, som har vært 3-4 uker på Tenerife og trent, kom litt dårlig ut fra start i stevnet i Frankrike og ble de første 400 meterne liggende nest sist i feltet. Etter 400 meter lå etipoiske Habitam Alemu (som har 1.56,71 som pers utendørs fra 2018 og 1.59,49 innendørs fra 2019) i tet og passerte på 58,15. Hynne passerte 400 m på ca. 58,80.



I løpet av tredje runde kom Hynne seg framover i feltet og lå på 4. plass da det var en runde (altså 200 m) igjen. Og på oppløpssiden kom hun seg ytterligere en plass fram og endte dermed på 3. plass. Britiske Jemma Reekie (som i fjor løp på 1.57,91 innendørs) vant til slutt på 2.00,64. Andreplassen gikk til Alemu på 2.00,86, mens Hedda Hynne fikk 2.00,92 på 3. plass.



Dette var en god forbedring av Hynnes pers, og norgesrekord, fra 2017 som lød 2.01,55.



B-heatet ble vunnet av polske Joanna Jozwik på 2.02,97, mens svenske Lovisa Lindh her kom på 4. plass med 2.04,60.



Se opptak av løpet til Hedda på nrk.no



Resultater 800 m kvinner

Final 1



Verdensrekord på 1500 m for kvinner

Litt senere på kvelden, på 1500 m for kvinner, smadret etiopiske Gudaf Tsegay verdensrekorden innendørs med drøye to sekunder ved å løpe på 3.53,09.

– Det er helt spinnvilt, ropte en svært så entusiastisk Jann Post som var kommentaror for NRK.



Den gamle verdensrekorden tilhørte etiopiske Genzebe Dibaba, var på 3.55,17 og ble satt i 2014. ​





Verdensrekord: I VM i Doha 2019 tok Gudaf Tsegay bronse på 1500 m. Tirsdag kveld knuste den etiopiske jenta verdensrekord på samme distanse innendørs. Den gamle verdensrekorden tilhørte Genzebe Dibaba som fremdeles har verdensrekorden utendørs på 3:50,07. Er også den rekorden innen rekkevidde for Tsegay? (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)

Resultater 1500 m kvinner

Også på 3000 m for menn ble det et forrykende oppgjør. Her mellom de tre etiopiske løperne Getnet Wale, Selemon Barega og Lamecha Girma som på de to siste rundene stadig vekslet på å sette inn fartsrykk. Til slutt var det Getnet Wale som en snau runde før mål viste seg som den sterkeste, fikk luke til konkurrentene og løp inn på 7.24,98. Med det var han kun 8 hundredeler bak verdensrekorden til Daniel Komen satt i 1998. Komen er som kjent også mannen som har verdensrekorden utendørs med 7.20,67 satt i 1996.



Barega fikk solide 7.26,10 på 2. plass, og Girma kom på 3. plass med 7.27,98.



Fra hinder til flatt: I VM i Doha høsten 2019 valgte etiopiske Getnet Wale å løpe 3000 m hinder. Han kom på 4. plass i finalen. Men kanskje burde han i framtiden heller konsentrere seg om å løpe flatt? I tirsdagens stevne var han kun 8 hundredeler fra verdensrekorden som Daniel Komen satte i 1998 på 3000 m innendørs. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Resultater 3000 m menn

Final



Se alle resultater her



Stevnets nettside



Les også forhåndsomtale av stevnet

Øvrige resultater for mellom- og langdistanse



Resultater 3000 m kvinner

Final



Resultater 800 m menn



Resultater 2000 m hinder kvinner

Final



Løpene som inngår i World Indoor Tour:

29. januar – Karlsruhe, Germany

6. februar – Boston, USA

9. februar – Lievin, France

13. februar – New York City, USA

17. februar – Torun, Poland

24. februar – Madrid, Spain