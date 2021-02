Denne uka lanserte Polar en ny optisk pulsmåler. Polar Verity Sense bygger videre på Polars teknologi og kompetanse fra pulsbeltene Polar H10 (brystbelte med elektronisk pulsmåling) og Polar OH1 (optisk pulsmåler for armen).



I likhet med Polar OH1 måler Verity Sense hjertefrekvens ved hjelp av en optisk måler (med 6 lysdioder) som fester rundt armen. Måleren kan også festes på svømmebrillene og således måle puls i tinningen under svømming.

Polar Verity Sense kan kobles sammen med Bluetooth-kompatible sports- og smartklokker, sykkelcomputere som er kompatible med Bluetooth og ANT+, samt treningsapparater som er kompatible med ANT+.



I sanntid eller i etterkant: Med Polar Verity Sense kan du velge å enten følge med på pulsendringene i sanntid via en klokke eller telefon, eller du kan la treningsøkta lagres i internminnet til Verity Sense og synkronisere mot Polar Flow i etterkant.



Du kan sende pulsverdiene direkte til enheten Verity Sense er koblet sammen med, men det Verity Sense har også innebygd minne som kan lagre inntil 600 timer med trenignsdata. Dette gjør at du kan gjennomføre treningsøkta kun med Verity Sense og registrere økta i internminnet. I etterkant av økta kan treningsdataene synkroniseres med Polar Flow-appen (Polars treningslogg/dagbok). Polar Flow kan selvfølgelig videre synkroniseres med Strava, Endomondo osv. Data som registreres i internminnet til Verity Sense er puls, treningsvarighet, visualiserte pulssoner, treningsutbytte og antall forbrente kalorier. For svømming (i basseng) får du puls, tempo og distanse.



Polar Verity Sense har opptil 20 timers treningstid på kun én lading. Batteriet lades med USB-adapteren som følger med.



Prisen er 949 kroner.



Kondis kommer tilbake med test av Polar Verity Sense​ ved en senere anledning.