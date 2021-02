(Alle foto: Stein Arne Negård)

Bildetekster kommer!

- Det gikk veldig bra i dag, sier Audun Heimdal etter seier på norgescupløpet i skiorientering på Skeikampen i dag. Sølvvinneren på gårsdagens NM-mellomdistanse tok dermed steget opp på toppen av pallen i dag.



- Gårsdagens løp var preget av en del «surr», men i dag «gikk» det bare 10 sekunder på siste post. Dermed var Heimdal 20-tallet sekunder bedre enn klubbkamerat Jørgen Baklid som vant i går. Bjørnar Kvåle var 3. mann i dag som i går.

God VM-generalprøve

Med det får Heimdal seier og den gode følelsen i siste konkurranse før ski-o VM som innledes i Estland 24. februar.



- Nå har jeg i hvert fall gått to gode sprintkonkurranser i år, i motsetning til på mellomdistanse – hvor det har blitt mer «surr» i år, sier Heimdal selv – og fortsetter.



- Jeg må finne mer ro på mellomdistansen.



Løperen fra Konnerud har 10 dager på den jobben før mesterskapsalvoret drar i gang i Estland. Ferdighetene besitter han, noe VM-sølv fra nettopp mellomdistanse i Sverige fra to år tilbake er det beste bevis på. Det legger også listen i forkant av årets mesterskap.



- Medalje er målet, kommenterer Heimdal. - Selv om det er lenge siden vi har konkurrert internasjonalt, føler jeg vi har et bra norsk lag – så det blir spennende.



Like spennende var det ikke i dameklassen i dag, her vant Anna Ulvensøen for andre dag på rad. Løperen fra Nydalens SK var hele minuttet bedre enn Evine Westli Andersen, med Synne Strand på 3. plass. Kilde: Norsk orientering



Resultater NC ski-o sprint 14.02.2021: Arr.: OL Toten-Troll D 17 3 190 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK 17.52 05.36 2 Evine Westli Andersen Løten o-lag 19.32 +1.40 06.07 3 Synne Strand Lierbygda OL 20.08 +2.16 06.18 4 03lin Haavengen Kongsberg OL 20.37 +2.45 06.27 5 Åsne Haavengen Kongsberg OL 20.48 +2.56 06.31 6 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 21.15 +3.23 06.39 7 Jenny Baklid Konnerud IL 21.22 +3.30 06.41 8 Oda Scheele Nydalens SK 21.29 +3.37 06.44 9 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 21.40 +3.48 06.47 10 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 22.09 +4.17 06.56 11 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 22.34 +4.42 07.04 12 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 23.09 +5.17 07.15 13 Ragnhild Mathea Helmersen Fet OL 25.17 +7.25 07.55 14 Mille Vasshaug Jægtvik Konnerud IL 26.15 +8.23 08.13 15 Hedda Spangberg Konnerud IL 32.59 +15.07 10.20 H 17 4 100 m 1 Audun Heimdal Konnerud IL 17.58 04.22 2 Jørgen Baklid Konnerud IL 18.21 +0.23 04.28 3 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 18.27 +0.29 04.30 4 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 19.36 +1.38 04.46 5 Vegard Gulbrandsen NTNUI 19.51 +1.53 04.50 6 Eskil Frøisland Vang OL 20.41 +2.43 05.feb 7 Øyvind Wiggen NTNUI 20.44 +2.46 05.03 8 Aslak Heimdal Konnerud IL 20.49 +2.51 05.04 9 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 20.57 +2.59 05.06 10 Øyvind Watterdal Hadeland OL 21.47 +3.49 05.18 11 Trygve Myhr Asker Skiklubb 21.59 +4.01 05.21 12 Even Lindaas Vang OL 23.10 +5.12 05.39 13 Lars Lien Gjø-Vard OL 23.48 +5.50 05.48 14 Vegard Blomseth Johnsen Nydalens SK 26.42 +8.44 06.30 15 Birk Felland Sætnan Fossum IF 26.43 +8.45 06.30 16 Simen Ballangrud OL Toten-Troll 29.06 +11.08 07.05 17 Mats Lindaas Elverum OK 29.08 +11.10 07.06 18 Gaute Lindaas Elverum OK 37.38 +19.40 09.10

Resultater med strekkstider

Kart og løyper i Livelox