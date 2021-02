Oliver Hoare vant ikke bare på ei god tid, men også på en overbevisende måte. Han avslutta med en 300 m på 41,67 etter å ha løpt de første tre 400 meterne på 57,31, 57,45 og 55,93. Vinnertida hans på 3.32,35 var australsk rekord, og samtidig over 2 sekunder fortere enn han noen gang har løpt før, både ute og inne.



Hoare er 24 år gammel og har bakgrunn som svømmer, som ser ut til å få 1500 m som sin spesialøvelse. Australieren har også løpt bra på 5000 m med 13.28,33 som pers fra i fjor. På 1500 m utendørs har han årvisst forbedra seg fra 3.59,60 i 2014 til 3.34,63 i år, og vurdert ut fra innendørsløpet hans nå, blir nok utendørspersen kraftig forbedra før året er omme.



Innendørsverdensstatistikken gjennom alle tider ser nå ut som følger:



1 3:31.04 Samuel Tefera ETH 23.10.1999 Birmingham 16.02.2019 2 3:31.18 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.1974 Stuttgart 02.02.1997 3 3:31.51+ Yomif Kejelcha ETH 01.08.1997 Boston 03.03.2019 4 3:31.76 Haile Gebrselassie ETH 18.04.1973 Stuttgart 01.02.1998 5 3:31.80 Jakob Ingebrigtsen NOR 19.09.2000 Liévin 09.02.2021 6 3:32.11 Laban Rotich KEN 20.01.1969 Stuttgart 01.02.1998 7 3:32.35 Oliver Hoare AUS 29.01.1997 New York City 13.02.2021 8 3:33.08 Daniel Komen KEN 27.11.1984 Karlsruhe 13.02.2005 9 3:33.10 Deresse Mekonnen ETH 20.10.1987 Birmingham 20.02.2010 10 3:33.17 Venuste Nyongabo BDI 09.12.1973 Liévin 22.02.1998



Men det var ikke bare Oliver Hoare som løp fort på 1500 m i New Balance Indoor Grand Prix. Britiske Jake Wightman var den som gjorde løpet ved å holde farten oppe da haren gav seg. Sjøl om han fikk det litt tungt mot slutten, så ble det ny pers med 3.34,48 og andreplass. Wightman blir nok også en mann å regne med i Tokyo-OL til sommeren. I fjor løp han 1500 m utendørs så fort som 3.29,47.



Et annet stjerneskudd er han som nå kom på tredjeplass, Sam Tanner. Han er bare 20 år og satte nå newzealandsk rekord med 3.34.72. Det er nesten 2 sekunder fortere enn utendørspersen hans, noe som vitner om at han er en ung mann i rask framgang.



I stevnet ble det ellers satt amerikansk rekord på 1000 m av Bryce Hoppel med 2.16,27. Donovan Brazier gjorde det samme på 800 m med 1.44,21, mens Elle Purrier forbedra den amerikanske rekorden på 2 miles med over 8 sekunder til 9.10.28 etter en kraftig negativ split: 4.41,93 + 4.28,35.



PLACE ATHLETE RESULT 400M 800M 1200M 1500M LN/POS

1 AUS AUS Oliver Hoare NR 3:32.35 57.31 - Pl: 3 1:54.76 57.45 Pl: 2 1 2:50.69 55.93 Pl: 2 3:32.35 41.67 Pl: 1 1 2 2 GBR GBR Jake Wightman PB 3:34.48 57.06 - Pl: 2 1:54.40 57.35 Pl: 1 1 2:50.45 56.05 Pl: 1 3:34.48 44.03 Pl: 2 -1 11 3 NZL NZL Sam Tanner NR 3:34.72 58.23 - Pl: 7 1:55.62 57.39 Pl: 6 1 2:51.96 56.34 Pl: 3 3 3:34.72 42.77 Pl: 3 7 4 USA USA Sam Prakel PB 3:36.36 58.59 - Pl: 10 1:56.45 57.86 Pl: 8 2 2:54.17 57.73 Pl: 7 1 3:36.36 42.19 Pl: 4 3 5 5 USA USA Craig Engels PB 3:36.49 57.59 - Pl: 4 1:55.00 57.41 Pl: 3 1 2:52.40 57.41 Pl: 4 -1 3:36.49 44.09 Pl: 5 -1 10 6 USA USA John Gregorek PB 3:37.22 58.25 - Pl: 8 1:55.95 57.71 Pl: 7 1 2:54.02 58.07 Pl: 6 1 3:37.22 43.21 Pl: 6 8 7 NZL NZL Nick Willis 3:37.53 57.81 - Pl: 6 1:55.47 57.66 Pl: 5 1 2:53.55 58.08 Pl: 5 3:37.53 43.98 Pl: 7 -2 9 8 GER GER Amos Bartelsmeyer PB 3:38.16 58.40 - Pl: 9 1:56.69 58.30 Pl: 9 2:56.15 59.47 Pl: 9 3:38.16 42.01 Pl: 8 1 1 9 USA USA Drew Hunter PB 3:40.37 57.74 - Pl: 5 1:55.35 57.61 Pl: 4 1 2:54.21 58.86 Pl: 8 -4 3:40.37 46.17 Pl: 9 -1 3 10 USA USA Garrett O'Toole PB 3:45.43 59.17 - Pl: 12 1:58.68 59.51 Pl: 11 1 3:00.29 1:01.62 Pl: 11 3:45.43 45.14 Pl: 10 1 6 11 GBR GBR Thomas Keen 3:46.40 58.74 - Pl: 11 1:57.28 58.54 Pl: 10 1 2:59.05 1:01.78 Pl: 10 3:46.40 47.35 Pl: 11 -1 4 DNF USA USA Hazem Miawad 56.89 - Pl: 1 2:30.45 1:33.57 Pl: 12 -11 12



Vi tar også med to andre unggutter som viste klasse på mellomdistanse i helga. Cooper Teare og Cole Hocker noterte henholdsvis 3.50,39 og 3.50,55 på 1 mile innendørs i Tyson Invitational i Arkansas. 3.50,39 er årsbeste i verden i år.



Cooper Teare er bare 21 år gammel og har forbedra seg veldig fort på kort tid. Cole Hocker er enda yngre - bare 19 år - og løper allerede på verdensklassenivå. Teare var mindre enn halvsekundet bak den amerikanske rekorden. Tidene til de to ungguttene gir dem sjuende- og åttendeplass på verdensstatistikken gjennom alle tider.



Pl Pos Athlete Time 209m 409m 609m 809m 1009m 1209m 1409m 1500m Mile 1 2 Cooper TEARE

Oregon [SR] 3:50.39

PB CL CR 30.58

[30.58] 59.34

[28.77] 1:28.20

[28.87] 1:56.98

[28.78] 2:26.00

[29.02] 2:55.01

[29.02] 3:23.21

[28.21] 3:35.46

[12.25] 3:50.39

[14.94] 2 3 Cole HOCKER

Oregon [SO] 3:50.55

PB 30.71

[30.71] 59.54

[28.84] 1:28.37

[28.83] 1:57.23

[28.86] 2:26.13

[28.91] 2:55.19

[29.07] 3:23.44

[28.25] 3:35.63

[12.20] 3:50.55

[14.92] 3 1 Charlie HUNTER

Oregon [JR] 3:53.49

PB 30.33

[30.33] 59.10

[28.77] 1:27.99

[28.89] 1:56.95

[28.96] 2:25.81

[28.86] 2:54.91

[29.11] 3:23.53

[28.62] 3:36.94

[13.42] 3:53.49

[16.55] DNF 4 Angus FOLMLI

Oregon [SO] - 29.93

[29.93] 58.61

[28.69] 1:27.20

[28.59] DNF 5 Reed BROWN

Oregon [JR] - 30.10

[30.10] 58.82

[28.73] 1:27.43

[28.61] 1:56.50

[29.08] 2:25.59

[29.09] 2:57.40

[31.82]





