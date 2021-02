Mens det norske innendørsmesterskapet som skulle gått i Ulsteinvik, ble avlyst, og ingen norske menn har løpt 3000 m under 8 minutter i vinter, er det hele ti svensker som har klart tider på 7-tallet. Faktisk er det denne innendørssesongen flere svensker som har løpt under 8 minutter enn det er nordmenn som har løpt under 9 minutter.



Vi har tidligere i vinter skrevet om da Andreas Almgren satte nordisk rekord på 3000 m innendørs. Det skjedde i stevnet Vinthundsvintern i Sollentuna der i alt fem mann (fire svenske statsborgere) løp under 8 minutter.



Nå i helga gikk stevne to i denne serien, og nå var bredden i toppen enda bedre. Sju mann, hvorav fem svensker, klarte ei tid på 7-tallet. Raskest var amerikanske Diego Estrada som vant på 7.51,49, tett fulgt av Simon Sundström som ble beste svenske på 7.52,75. Konkurranseglade David Nilsson på sjuenendeplass var den siste som sneks seg under 8 minutter med 7.58,35.



M 3000m Final A 1 Diego Estrada 89 USA 7:51.49 2 Simon Sundström 98 IFK Lidingö 7:52.75 3 Emil Danielsson 97 Spårvägens FK 7:56.68 4 Mohammad Reza 89 IRI Spårvägens FK 7:57.47 5 Jonas Leandersson 90 IF Göta Karlstad 7:57.84 6 John Foitzik 91 Spårvägens FK 7:57.93 7 David Nilsson 87 Högby IF 7:58.35 8 Abdelfath Yassin 95 Spårvägens FK 8:18.08 9 Efrem Brhane 94 ERI Västerås FK 8:19.30 10 Robin Rohlén 90 IFK Umeå 8:23.31 Axel Alness-Borg 98 IFK Lidingö Bröt/hare Daniel Lundgren 85 Turebergs FK Bröt/hare



Like etterpå ble imidlertid Simon Sundström og de andre som løp Vinhundsvintern, skjøvet en plass ned på den svenske årsstatistikken da Suldan Hassan løp på 7.50,44 i et stevne i Gent i Belgia. Han kom på andreplass bak heimefavoritten Isaac Kimeli.



Dermed er det hele ti svensker som har klart EM-kravet, som altså er ei tid under 8 minutter. Bare tre fra hver nasjon kan stille, og foreløpig er det Andreas Almgren, Suldan Hassan og Simon Sundström som ligger best an.



I Norge er Bjørnar Sandnes Lillefosse nærmest med 8.00,90, oppnådd i Norna Indoor i Bergen 31. januar. EM innendørs skal etter planen gå i Torun i Polen 4.-7. mars. Det er også mulig å kvalifisere seg med å løpe 3000 m utendørs under 7.43,50, og det var det bare Jakob Ingebrigtsen av de norske som gjorde i fjor. Bredden i den norske toppen var imidlertid svært god med hele 12 mann under 8 minutter.