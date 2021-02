– La oss bare avklare det med en gang: Du får pengene dine tilbake i sin helhet, skriver Skiforeningen, som er arrangør av Holmenkollmarsjen, i en mail til de rundt 1500 påmeldte deltakerne.

Videre skriver arrangøren på sin nettside:

Vi i Skiforeningen ønsker så veldig at alle dere fine folk der ute skal ha noe å glede dere til. Så Holmenkollmarsj eller ikke, traseen er klar, og du kan gå den akkurat når du vil så langt forholdene tilsier det.



Sjekk føremeldingen for status før du går ut på tur.



Gå alene med skogens ro, ta med deg vennegjengen eller gode kollegaer og skap deg en god dag i Marka. Eller hva med en måneskinnsmarsj?



Husk å følge smittevernreglene både i og utenfor løypa.



Selve renn-uken trekker vi massevis av kule premier. Alt du må gjøre for å delta er å tagge @Holmenkollmarsjen i bildene fra turen når du legger de ut på Instagram eller Facebook. Vi gleder oss til å se alt det kreative og morsomme dere finner på underveis. Og du: den aller gjeveste premien går til den eller de som lager den flotteste og morsomste videoen fra den nye traseen.



Vil du konkurrere så gjør du det ved å gå segmentet vårt på Strava.

Detaljert løypebeskrivelse finner du her.

Det blir spennende premier også ut fra Strava resultatene.



La dette bli starten på et 2021 hvor du holder deg i aktivitet gjennom året slik at du er klar når påmeldingen åpner til Holmenkollmarsjen 2022. Følg Holmenkollmarsjen på Facebook eller Instagram for oppdatert informasjon.



Marsjen er for alle og vår drøm er at du bruker arrangementet for å holde deg frisk og sterk gjennom året. Så avtal gjerne med en venn allerede nå at dere trener for å gå Holmenkollmarsjen sammen i 2022.



Holmenkollmarsjen og Skiforeningen ønsker å takke alle våre partnere som, til tross for forespeilet annerledes opplegg i år, har støttet oss hele veien og heiet oss frem!



Vi i Skiforeningen ønsker dere alle en fortsatt strålende vinter.



