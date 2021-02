For sjøl om Andreas Kramer satte svensk rekord med 1.45,91, så ble han slått med 2 sekunder av britiske Elliot Giles som løp den nest beste innendørstida i verden på 800 m noensinne. Giles noterte 1.43,63, og bare Wilson Kipketer har løpt fortere med 1.42,67. Det skjedde helt tilbake i 1997, så det er altså 24 år siden verden har sett et raskere 800 m-løp innendørs. Den norske rekorden er på 1.46,28 og ble satt av Vebjørn Rodal, også det i 1997.



Som vi gjerne nevner i slike sammenhenger, så tar vi med at Andreas Kramer er halvt norsk med mor fra Årdal. Den gamle svenske 800 m-rekorden tilhørte Martin Enholm og var på 1.45,91, satt helt tilbake i 1991.



Elliot Giles og Jamie Webb sørga for dobbelt britisk seier på 800 m - foran svenske Andreas Kramer og heimefavoritten Adam Kszczot. (Foto: skjermdump fra WA-sendingen)



Lemlem Hailu slo Beatrice Chepkoech på 3000 m

Bare 19 år gamle Lemlem Hailu fra Etiopia er et stjerneskudd på løpshimmelen. Nå spurta hun fra dama som sist helg satte verdensrekord på 5 km, kenyanske Beatrice Chepkoech. på 3000 m. En annen storløper, Genzebe Dibaba ble også slått, men hun var aldri med i seierskampen etter at hun halta av banen med skade etter bare to-tre runders løping. Vinnertida til Hailu ble 8.31,34 med Chepkoech et lite halvsekund bak.



Lemlem Hailu hadde god kontroll på Beatrice Chepkoech på sisterunden på 3000 meteren. (Foto: skjermdump fra WA-sendingen)



Selemon Barega i praktslag - også på 1500 m

Vi er vant med at Selemon Barega løper fort på langdistanse, men nå viste han også klasse på 1500 m. Faktisk er det bare to personer - Jakob Ingebrigtsen og Oliver Hoare - som denne vinteren har løpt fortere enn det etiopieren nå gjorde. Selemon Barega utklassa konkurrentene på nesten samme vis nå som det Jakob Ingebrigtsen gjorde i Lievin for halvannan uke siden. Barega dro kraftig ifra mot slutten og vant på 3.32,97. Marcin Lewandowski var igjen best av resten, med 3.35,71.



Det ble seier på 1500 m med tilhørende premie for Selemon Barega. (Foto: skjermdump fra WA-sendingen)



Etiopisk også på 800 m for kvinner

Etiopierne har vært fantastisk gode denne innendørssesongen, og også på 800 m for kvinner ble det etiopisk seier. Habitu Alemu leverte sesongens nest beste tid i verden med 1.58,19. Bare Gudaf Tsegay, også hun fra Etiopia, har løpt fortere med 1.57,52.



Bak suverene Alemu kunne den polske heimefavoritten, Joanna Jozwik, glede seg over pers og andreplass med 2.00,42. I EM kan både hun og Hedda Hynne være med å lukte på medaljene dersom de har dagen. Men sjøl uten etiopierne på plass, så vil feltet bli sterkt med blant annet et par unge briter, Jemma Reekie og Keely Hodgkinson.





