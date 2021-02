Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribenten sin mening.

Det er litt stusselig!

Dette er ingen protest mot tiltakene vi alle må leve med i pandemitider, det er dessverre nødvendig å begrense reisevirksomhet og omgang med andre i en slik situasjon.

Men, dette er veldig uvant og forstyrrende å forholde seg til. For meg gjelder det både i jobben som nettredaktør for kondis.no og i vervet som leder for en stor løpeklubb.

Lite forutsigbar planlegging

Det å være med i en idrettsklubb handler ikke bare om trening og konkurranser, men svært mye om sosialt fellesskap. Dette kan ikke alene erstattes av sosiale medier, møter på «Teams» og virtuelle konkurranser, og jo lenger «nedstengningen» varer, jo mer kjenner vi på dette.



Som klubbleder og løpsarrangør er det svært frustrerende å planlegge uten å vite om det man planlegger kan gjennomføres. I fjor måtte blant annet klubbsamlingen, klubbreiser og begge klubbens løpsarrangementer avlyses. Jeg hadde god tro på et vaksinert samfunn utover i 2021, men det tar nok lenger tid enn jeg først trodde – og mutasjoner gjør situasjonen ytterligere uklar.



I år startet jeg optimistisk med å beramme et tidlig klubbtreff og årsmøte, og med å åpne påmeldingen til vårt juniløp (utsolgt) og beramme dato for vårt løp i november (norsk mesterskap). Det har foreløpig medført et utsatt klubbtreff og årsmøte, kjedelig – men først og fremst fordi jeg ikke vet sikkert når det kan gjennomføres.



Mye verre er det å planlegge relativt store arrangementer. Klubbens ultraløp 26. juni er utsolgt, og som løpsleder er det mange ting å forberede, og mange avtaler gjøres med arenaene, busstransport, toalettleie, tidtagerfirma osv. Jeg er ikke på noen måte komfortabel med dette, selv om løpet er mer enn fire måneder unna; Hvor lenge kan jeg vente med en eventuell avlysning? Kan løpet flyttes til høsten? Når må leverandørene få endelig bekreftelse, og takler de evt flytting av løpsdato?



Løpets andre arrangement, Bislett 24 timers (NM24) i november er lenger unna, men det frister ikke å åpne påmelding før vi vet noe mer sikkert. Vet vi det 1. mai når påmeldingen vanligvis åpner?



Det er ikke avlysningene i seg selv som er verst, det er usikkerheten!



Et alternativ er å la være å beramme noe som helst før ting igjen er forutsigbart, men det er jo litt stusselig!

Kjedelig journalisthverdag

Som nettredaktør kjenner jeg på andre utfordringer enn klubblederen og løpslederen. Jeg kjenner på frustrasjonen over at nesten alt av løp og renn avlyses, det er svært få konkurranser og prestasjoner å skrive om.



Heldigvis har jeg flinke kolleger og frivillige som bidrar med treningsstoff, intervjuer og andre ikke-konkurranserelaterte artikler – slik at vi har hatt et bra daglig påfyll av saker på kondis.no gjennom hele pandemiperioden.



Men, for meg selv som først og fremst har brukt tiden til omtaler og reportasjer fra konkurranser er det stusselig. Det var litt bedre på sommeren i fjor, men nå er vi tilbake der vi var i mars-april 2020 med nesten alle løp og renn avlyst.

Selv om både friidrettsforbundet og skiforbundet har oppfordret til at utendørs konkurranser må få lov til å bli arrangert igjen, er jeg ikke alt for optimistisk for de neste månedene. Flere store arrangører begynner å avlyse eller utsette løpene eller rennene som ligger mange måneder fram i tid på grunn av usikkerheten, og jo nærmere vi kommer arrangementstidspunktet følger de mindre arrangørene etter.

Det ligger derfor an til fortsatt kjedelig dager på jobb (for meg), men verken jeg eller Kondis gir opp. Mens vi venter på en normal hverdag produserer vi ikke-konkurranserelaterte artikler i enda større omfang enn ellers.



Det er litt stusselig nå – men det blir bedre!



Til slutt: - Jeg er utrolig glad for at medlemsmassen vår har økt i pandemiperioden, og gleder meg enormt til at dere igjen kan delta i de planlagte konkurransene – og at jeg kan bidra med å omtale konkurransene.

Olav Engen (70) er for tiden nettredaktør i Kondis. Han har vært lokalredaktør (Romerike) for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.





