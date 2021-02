Vinterkarusellen på Romerike består av 10 løp. De to første løpene ble gjennomført med tilpasninger i henhold til gjeldende smittevernsregler, men siden har det vært utsettelser eller avlysninger av løpene. Dette er også tilfellet for det 9. løpet i karusellen som skulle vært arrangert på Lillestrøm nå førstkommende torsdag.



Hele 7av de 9 løpene i Vinterkarusellen på Romerike har dermed blitt avlyst på grunn av pandemisituasjonen. Men, arrangøren har ikke avlyst noen av løpene og håper å få gjennomført alle eller noen av konkurransene i april isteden.

Arrangøren skriver i en pressemelding:

- Det er fortsatt fokus på at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. Dette medfører at: «Det frarådes at man ikke reiser mellom kommuner til trening, kamper, konkurranser, samlinger eller lignende. Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress.»

- Det oppfordres til at arrangementer som samler deltagere fra flere kommuner utsettes, og hvis det arrangeres så er det forbeholdt deltagere fra egen kommune. Siden tilrådningen fortsatt er såpass klar så utsetter vi løpet til senere. Vi kommer tilbake med ny dato senere. Ny dato blir nok i april."

Neste løp i Vinterkarusellen vil dermed etter planen bli på Lørenskog lørdag 3. mars, men det er nok en mulighet for at også dette må utsettes noe.



Invitasjon og terminliste til Vinterkarusellen på Romerike 2020-2021



