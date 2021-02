I et lite stevne som Gular arrangerte i Leikvanghallen i Bergen, 3000 m EM Challenge, var formålet å gi løperne en mulighet til å kvalifisere seg til EM på 3000 meter. Innendørs-EM arrangeres i år i Polen fra 4. til 7. mars. Fra før av har nå fem norske herreløpere klart EM-kravet på 3000 meter: Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Marius Vedvik.

3000m EM Challenge i Leikvanghallen hadde 5 løpere på startstreken, Anders Bjørndal fra Gneist hadde her jobben som hare for Gular-løperne Marius Vedvik og Bjørnar Sandnes Lillefosse, mens Sondre Arne Hoff hadde oppgaven som hare for Matias Førde, som ikke hadde ambisjoner om å følge med Marius og Bjørnar.

Tidene ble 7:58.01 på Bjørnar Sandnes Lillefosse og 7:58.41 på Marius Vedvik.

Matias Førde gjorde et godt løp og fikk forbedret persen sin med 7 sekunder til 8:28.71.

Bjørnar Sandnes Lillefosse prøvde seg også på EM-kravet i samme hall for en måneds tid siden, men kom da akkurat så vidt ikke under 8 minutter.

Norsk Friidrett melder at den norske troppen til EM innendørs vil bli offentliggjort torsdag.



Anders Bjørndal fra Gneist har her jobben som hare for Gular-løperne Marius Vedvik og Bjørnar Sandnes Lillefosse.



Sondre Arne Hoff drar klubbkompis Matias Førde inn til en solid forbedring av persen på 3000 meter: 8:28.71.

Asgeir Thomassen følger med på klokken i forhold til et skjema under 8 minutter, helst godt under dette.

Se videoreportasje med intervju fra løpet: