Selemon Barega viste i Torun i Polen for ei uke siden at han ikke bare er langdistanseløper. Da vant han 1500 meteren på meget sterke 3.32,97. Nå åpna han enda friskere, og det så ut som han tok sikte på både Jakob Ingebrigtsens årsbeste i verden og verdensrekorden til sin landsmann, Samuel Tefera. Men Barega måtte mot slutten betale for den harde satsingen, og vinnertida hans ble denne gangen 3.35,42.



Spanske Jesus Gomez nærma seg etter hvert og tok andreplassen på klar ny pers med 3.36,32. Marcin Lewandowski, som har vært ganske stabilt nest best i vinter, måtte denne gangen nøye seg med fjerdeplass på relativt beskjedne 3.39,36.





Klar seier til Selemon Barega, men kanskje var han ikke helt fornøyd med tida. (Foto: skjermdump fra WAs streaming)



Verdens nest beste tid noen gang på 3000 m for kvinner

Før start var det mye snakk om at etiopiske Gudaf Tsegay ville prøve å sette verdensrekord på 3000 m innendørs. Den tilhører Genzebe Dibaba og er på 8.16,60, satt i Stockholm i 2014.



Det ble imidlertid ikke noe helhjerta førsøk fra Tsegay på å ta rekorden. Hun løp avventende sammen med sin lagvenninne, Lemlem Hailu, i midtpartiet. På sisterunden viste imidlertid Gudaf Tsegay at hun hadde massevis av krefter igjen, og hun vant klart på 8.22,65. Bare Dibaba har noen gang løpt fortere, men vurdert ut fra kroppsspråket til Tsegay etter målgang, så var hun misfornøyd med løpet og sin egen innsats.



Lemlem Hailu tok en klar andreplass på 8.29,28 mens svenske Meraf Bahta ble beste europeiske løper med 9.15,12 og femteplass. Siden det løpes på 200 m-bane innendørs, ble hun tatt igjen med godt over en runde.



Gudaf Tsegay hadde lenge selskap av Lemlem Hailu på 3000 meteren. (Foto: skjermdump fra WAs streaming)

Etiopisk seier på 800 m for kvinner

De etiopiske mellom- og langdistanseløperne har vist klasse denne vinteren, og på 800 meteren ble Habitum Alemu klar vinner med 1.58,94. Hun lå bak haren i 450 meter, og derfra og inn bare økte hun avstanden til Nadia Power fra Irland og Esther Guerrero fra Spania. Mot slutten hadde Guerrero mer "power" enn Power og vant kampen om andreplassen.



Bare Gudaf Tsegay, også hun fra Etiopia, har løpt fortere enn Habitam Alemu på 800 m i år. Alemu løp sjøl på 1.58,19 da hun vant stevnet i Torun i Polen for ei uke siden. Der var motstanden en god del tøffere.



Habitam Alemu fra Etiopia tok en soleklar seier på 800 m. (Foto: skjermdump fra WAs streaming)



Spansk seier da favorittene ble slått på mennenes 800 m

Mens det ble favorittseier på kvinnenes 800 m, kom de to store favorittene på herresida - Amel Tuka og Pierre-Ambroise Bosse - til kort. Mannen som ikke en gang var ranka som beste spanjol, Mariano Garcia, løp offensivt bak haren og opparbeida seg etter hvert så stor luke til favorittene at de ikke klarte å tette den. Vinnertida ble så sterk som 1.45,66, og også Tuka og Bosse satte pers, begge med 1.45,95.



Favorittene Amel Tuka (her nr. 3) og Pierre-Ambroise Bosse (her nr. 2) klarte ikke å ta igjen Mariano Garcia som sørga for en spansk løpsseier i Madrid. (Foto: skjermdump fra WAs streaming)



Nok en etiopisk triumf på 1500 meteren for kvinner

Nivået på 1500 m-feltet for damer var en god del svakere enn på både 800 og 3000 m. Dermed fikk etiopiske Hirut Meshesha en ganske lett seier på heller moderate 4.09,42. Bare spanske Marta Perez yppet til kamp, men på sisterunden kom Meshesha sterkt tilbake, og dermed ble det seier i debuten på distansen. Den tyske hinderspesialisten Gesa Felicitas Krause ble nummer tre med 4.12,02.



Hirut Meshesha er en av mange fremadstormende etiopiske baneløpere. Hun er bare 20 år, og dette var debuten hennes på 1500 m. (Foto: skjermdump fra WAs streaming)





