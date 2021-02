Det har vært knyttet en viss spenning til Norges deltagelse i EM innendørs i polske Torun, men friidrettsforbundet skriver i en pressemelding:

- Norges Friidrettsforbund har i etterkant av at Karsten Warholm tirsdag kunngjorde at han valgte å droppe mesterskapet, blant annet med bakgrunn i at han og apparatet rundt ham mener at «risikoen er større enn gevinsten», fått flere henvendelser relatert til om det er trygt for norske utøvere å delta i Torun, sier sportssjef Erlend Slokvik.



Med bakgrunn i den smittevern-protokollen arrangøren har presentert, og basert på erfaringer fra andre stevner i Europa denne vinteren, mener vi i det sportslige apparatet og vårt medisinske støtteapparat at det er forsvarlig å sende norske utøvere til Polen. I motsatt fall ville vi naturligvis ikke gjort dette, sier han.



800 meter

Hedda Hynne og Tobias Grønstad, begge fra IK Tjalve skal løpe 800 meter. Hedda er definitivt en medaljekandidat, og i franske Lievin for to uker siden løp hun inn til norsk rekord på 800 meter innendørs på 2:00,92. Tobias får testet seg i et seniormesterskap for første gang. Junioren imponerte med å senke persen til 1:48,86 i Tjalve's klubbstevne i Bærum Idrettspark sist lørdag, noe som også er godt under hans utendørspers.





Tobias Grønstad, her i BUL-drakt da han vant junior-NM på 1500 meter i 2019, er fortsatt bare 18 år (fyller 19 år i juli). Nå er han klar for sitt første seniormesterskap. (Foto: Arne Dag Myking)



1500 meter

På 1500 meter er Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL tatt ut i tillegg til Jakob og Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL. Jacob Boutera imponerte i det første stevnet for sin nye klubb sist helg da han løp 1500 innendørs i Nes Arena på sterke 3:43,88 - godt under EM-kravet på 3:45. Hva Ingebrigtsengutta er gode for vet jo alle, de er vinnerkandidater begge to - men med Jacob som den store favoritten. Det favorittstempelet ble ikke mindre da han totalt utklasser feltet - inkl verdensrekordholderen - og vant soleklart på 3:31,80 i Lievin tidligere denne måneden.





Jacob Boutera i Neshallen sist helg, der han kvalifserte seg for EM innendørs. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



3000 meter

Hele seks herreløpere har løpt under kvalifiseringskravet på 3000 meter. Det er Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Marius Vedvik og Bjørnar Sandnes Lillefosse. Dersom Jakob og Filip velger å doble med 1500 meter og 3000 meter får de ett løp hver dag, 1500 kval/finale torsdag/fredag og 3000 meter lørdag/søndag. Narve Gilje Nordås er også klar for 3000-laget. - Vi har valgt å melde på Bjørnar Lillefosse som fjerde løper på 3000 meter, men han vil være hjemmeværende reserve, sier sportssjef Erlend Slokvik.





Jakob og Filip er Team Ingebrigtsens brødreduo i EM, kanskje både på 1500 meter og 3000 meter, mens Henrik står over denne gangen. Vår tredjemann på 3000 meter, Narve Gilje Nordås, er jo også en del av teamet fra Sandnes. (Foto: Bjørn Johannessen fra Impossible Games 2020)



Norges tropp til innendørs-EM i Torun ​Kvinner:

Helene Rønningen, IL Tyrving, 60 meter.

Henriette Jæger, Aremark IF, 400 meter og femkamp.

Hedda Hynne, IK Tjalve, 800 meter.

Andrea Rooth, Lambertseter IF, 60 meter hekk.



Menn:

Even Meinseth, IL Gular, 60 meter.

Jacob Vaula, IL Gular, 60 meter.

Mathias Hove Johansen, IL Skjalg, 60 meter.

Tobias Grønstad, IK Tjalve, 800 meter.

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1500 meter og 3000 meter.

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1500 meter og 3000 meter.

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL, 1500 meter.

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL, 3000 meter.

Bjørnar Lillefosse, IL Gular, 3000 meter (hjemmeværende reserve).

Vladimir Vukicevic, SK Vidar, 60 meter hekk.

Sondre Guttormsen, SK Vidar, stav.

Marcus Thomsen, IK Tjalve, kule.