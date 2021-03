Perseløpet skal fra og med i år arrangeres i regi av Feiring IL - og løpet flytter fra Sand på Jessheim til Hammerås i Eidsvoll - altså hjem til arrangørens egen kommune. Bjørn Saksberg vil fortsatt være den som står for arrangementet, mer eller mindre alene sammen med alle sine tekniske innretninger.

Litt historikk:

28. oktober 2018 dukket et nytt løpskonsept opp på Romerike: "Perseløpet". 10 løpere fullførte det første løpet der vi bl.a. finner Jann Post på 3. plass på 10 kilometer. Lite ante verken Post eller arrangør Bjørn Saksberg om suksessen dette skulle komme til å bli.

Etter to løp i 2018 ble det ni nye løp i 2009, og allerede lenge før pandemien var løpet en stor suksess. Det siste løpet i 2019, 2. november, hadde hele 158 fullførende på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Tidligere på året ble en ny rask løype tatt i bruk på Sand utenfor Jessheim, en løype som har vært benyttet til nå. Det fantastiske er at arrangør Bjørn Saksberg arrangerte dette helt alene ved hjelp av masse tekniske innretninger, og i en løype med felles startpunkt, men ulike målpunkt for de ulike distansene.



Sindre Buraas er hare for Sondre Nordstad Moen i Perseløpet #6 i 2020. (Foto: Olav Engen)

Til nå har Perseløpet blitt arrangert over 25 ganger, og godt hjulpet av pandemien kom også eliteløperne til Sand gjennom fjoråret for å perse på ulike distanser. De fleste løpene var utsolgt. Nedenfor er link til to av reportasjene:

Perseløpet har blitt elitemosjonistenes nye lekegrind

"Årets niende utgave av Perseløpet utenfor Jessheim ble arrangert som tre stevner lørdag 29. august med totalt 406 fullførende på 5 km, 10 km og halvmaraton. Over 60% av deltagerne perset, og løp du på 45 minutter i herreklassen kom du sist!"



37 løpere under 2:40 på Perseløpets maraton, Eirik Gramstad vant på 2:20:27



"Ny arrangør"

Bjørn Saksberg, superarrangøren bak Perseløpet, er den som trekker i trådene selv om løper heretter formelt arrangeres av Feiring IL. (Foto: Olav Engen)



Feiring IL blir formell arrangør av Perseløpet fra og med første løp i 2021.



- Jeg har et ønske om at min klubb Feiring IL står som arrangør av disse løpene, slik at evt. inntekter går dit. Jeg har derfor planlagt å flytte løpet til Hammerås i Eidsvoll kommune. Runden på Hammerås er kanskje ikke så rask som på Sand, men jeg tror det er mulig å sette perser i denne løypa også. sier Bjørn Saksberg.



- Jeg har aldri hatt et ønske om at mine løp skal være eliten / supermosjonistene sin lekegrind. Nå skjer det så mange initiativ fra mange hold som tilsier at eliten får et tilbud. Dette er bra så forhåpentligvis blir det mindre pågang på mine løp. Jeg har et ønske om at mosjonisten igjen skal tørre å delta, noe de i stor grad ikke skjedde i 2020 da nivået var ekstremt høyt, sier saksberg.



Ny rask løype fra Ås skole



Løypa i Google Maps Perseløpet på Strava



Når Perseløpet starter opp i 2021 blir det altså i en ny løype på Hammerås i Eidsvoll, rett ved E6-avkjøringen til Eidsvoll. Dersom man kommer med tog er det 3 km fra Eidsvoll stasjon til arena ved Ås skole. Parkering blir ved Extra på andre siden av veien for skolen.



Runden det skal løpes i er et kjent Stravasegment på 2,63 km med totalt 7 høydemeter, og det betyr at både start og mål på 5 og 10 km vil bli rett ved arenaen. Det meste av løypa er på gangvei, mens noen hundre meter går på boligvei (gjennomkjøring forbudt) der man må løpe i veibanen. Runden og de ulike start/målpunktene skal kontrollmåles av kondis før første løp.



- Ettersom runden er såpass kort vil dette sette et tak på deltakerantallet uansett om det er covid – 19 eller ikke. På den annen side går det ann å dele opp i flere løp på en dag dersom pågangen blir stor nok, sier Bjørn Saksberg til kondis.no.

Dersom pandemisituasjonen tillater det blir dette løpslista for våren 2021:

18. april : 5km

25. april: 5km

02. mai: 10km

13. mai: halvmaraton

23. mai: maraton

- Jeg kommer ikke til å åpne påmelding til disse løpene før det er utsikter til at det blir lettelser i covid-19 regler, sier Bjørn Saksberg.

- Jeg får mange spørsmål angående tidspunkt for neste løp. Pr. dags dato er det ikke lov å arrangere mosjonsløp ihht. NFIF sine covid-19 regler. Jeg synes vinterkarusellen på Romerike forklarer det bra hvorfor det ikke blir noen løp i nærmeste fremtid. "Det er fortsatt fokus på at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. Dette medfører at: «Det frarådes at man ikke reiser mellom kommuner til trening, kamper, konkurranser, samlinger eller lignende. Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress."





Heretter blir det ikke start ved denne broa over E16 inn mot Gardermoen. Nå blir det start/løp noen kilometer lenger nord. (Foto: Olav Engen)