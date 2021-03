Nå håper arrangøren på lettelser iht Covid-19 restriksjonene slik at det kan bli et fullverdig mesterskap. Pr. i dag er det ikke mulig å arrangere mesterskapet etter gjeldene korona restriksjoner.



Det er kun mulig å arrangere for 15,16,17, 18/19 år og senior elite. (utøvere som deltok på hoved-NM 2020 eller står på egen liste over toppidrettsutøvere i Norge). I tillegg sier restriksjonene kun regional deltagelse (Hordaland).



Med andre ord er det mye usikkerhet knyttet til årets mesterskap en drøy måned før terminfestet dato.



Arrangørene skal i samtaler med Norges Friidrettsforbund den kommende uke for å se på alternative løsninger om det fortsatt er stopp på den terminfestede datoen.





Arrangørklubbene Gneist og Gular tok medaljer sist det ble arrangert terreng-NM i Hordaland (Osterøy 2018)



Tidligere storløper Atle Tellevik var speaker under NM 2018, han blir også å finne bak mikrofonen på Storetveitmarken. Om Bjarte Vik (t.v.) tar på seg piggsko og stiller i veteranklassen er litt usikkert, men uansett regner vi med at han er til stede som trener/lagleder for Osterøy IL



Link NM terrengløp sin hjemmeside

Link NM terrengløp FB



Arrangøren har vært på befaring i løypen som nå er snøfri og begynner så smått å bli grønn. Det blir en spennende løype i et åpent terreng. Selv om løypen virker relativt flat vil det bli en tøff rundløype på 1000 meter som løpes 2 ganger av samtlige minus herrer senior som har 3 runder.



Bilder fra løypen