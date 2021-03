Søndag 7 mars går starten i Sälen for det 97. Vasaloppet. I år ett unikt renn med en ny startplass på Tjärnhedens Idrottsplats, en ny målgång ved den nye målportalen ved "Klockstapeln" i Mora og for førsta gang separate starttider for herrer og damer. Dessuten en målarena stengt for publikum.

Under Vasaloppet 2020 fikk vi målgang nummer 600 000 i Vasaloppet (90 km), men det tallet øker ikke mye i år. Kun eliteløpere, 270 herrer og 80 kvinner, vil bli å se på startstreken på grund av pandemien.

Kvinnene starter 07:40 og herrene 08:00.

NRK 1 sender fra kl 07:45.

Vasaloppet inngår også i Visma Ski Classics, der svenskene Lina Korsgren og Emil Persson leder langløpscupen. Fjorårets Vasalopp ble vunnet av Petter Eliassen og Lina Korsgren.





Marit Bjørgen fra da hun gjorde "comebak" i den 5. utgaven av Marit Bjørgen-rennet (42 km) i 2016. Hun vant selvsagt. (Foto: Arrangøren)



Marit Bjørgen debuterer på Vasaloppets 90 kilometer

En av de som får mest oppmerksomhet i Vasaloppet 2021 er debutant, men ingen hvem som helst debutant. Marit Bjørgen - TV2's nye langrennsekspert - har trent godt i vinter, og debuterer i Ski Classics med deltagelse i Vasaloppet. Det var også meningen hun skulle gått Marcialonga, men hun hadde glemt å melde seg inn i meldepliktssystemet ADAMS i tide.



Mange tror hun kan vinne årets renn, og det vil ikke være noen sensasjon, selv om hun møter alle de beste stakespesialisne i Ski Classics. Det har vært svensk vinner i kvinneklassen de fire seneste årene. Siste norske vinner er Laila Kveli (2013 og 2014) - som også starter i år.



Marit har faktisk en seier i Vasaloppet – på halve distansen, fra 2006 da ett av verdenscupen løp var Vasaloppets siste 45 km. Den gang 25 år gamle Bjørgen vant overlegent.

Bjørgen vant Vasaloppet, GP på andre





Det ble en spennende spurt i fjorårets Vasalopp mellom Petter Eliassen - til høyre - og Stian Hoelgaard som førstnevnte gikk seirende ut av. (Foto: Magnus Östh)



Blir det norsk seier for 9. gang

Petter Eliassen vant Vasaloppet 2020, noe som var den åttende norske seieren på rad. Tre av de tidligere vinnerne er med også i år: Anders Aukland som vant 2004, Andreas Nygaard 2018 samt Petter Eliassen 2015 og 2020.



Kondis 2020:

Petter Eliassen sørget for norsk seier for 8. år på rad i Vasaloppet

45 769 fullførte en av distansene i Vasaloppsuka



Vasaloppet 2020, herrer

1 Petter Eliassen, (NOR), 4.25.14

2 Stian Hoelgaard, (NOR), 4.25.15

3 Torleif Syrstad, (NOR), 4.25.57

4 Tord Asle Gjerdalen, (NOR), 4.26.02

5 Klas Nilsson, (SWE), Skellefteå XC Club, 4.26.13

6 Andreas Nygaard, (NOR), 4.28.31

7 Nils Persson, (SWE), Östersunds SK, 4.28.32

8 Anders Aukland, (NOR), 4.28.34

9 Max Novak, (SWE), Offerdals SK, 4.28.34

10 Simen Engebretsen Nordli, (NOR), 4.28.35



Vasaloppet 2020, damer

1 Lina Korsgren, (SWE), Åre Längdskidklubb, 4.41.02

2 Britta Johansson Norgren, (SWE), Sollefteå Skidor IF, 4.47.11

3 Katerina Smutná, (CZE), 4.49.25

4 Ida Dahl, (SWE), IFK Mora SK, 4.50.50

5 Kari Vikhagen Gjeitnes, (NOR), 4.51.25

6 Laila Kveli, (NOR), 4.53.19

7 Thea Krokan Murud, (NOR), 4.53.25

8 Jenny Larsson, (SWE), Östersunds SK, 4.57.57

9 Emilie Fleten, (NOR), 4.58.33

10 Heli Heiskanen, (FIN), 5.08.54



STARTLISTE 2021

Vasaloppets hjemmeside

Visma Ski Classics

Gjenstående renn i Visma Ski Classics etter Vasaloppet:

Lørdag 20 mars: Vålådalsrennet, 54 km, Vålådalen, Sverige (erstatter Birkebeinerrennet)

Lørdag 27 mars: Årefjällsloppet, 100 km, Vålådalen, Sverige

Lørdag 10 april: Reistadløpet, 50 km, Setermoen–Bardufoss, Norge

Lørdag 17 april: Ylläs-Levi, 70 km, Ylläs–Levi, Finland



Den nya starten och det nya målet



Starten sker i år från fotbollsplanen på Tjärnhedens IP. Därefter åker man via en uppförsbacke till elljusspåret, cirka en kilometer innan man ansluter till Vasaloppspåret. Då är det cirka två kilometer kvar till Vasaloppets högsta punkt, där Visma Ski Classics Climb-passering finns. (Tjärnhedens IP användes även som startplats för Cykelvasan de två första åren, 2009 och 2010.)



Målet är flyttat till en ny målportal, en kopia av den gamla, vid Mora kyrkas klockstapel vid rondellen på Vasagatan. Detta på grund av omfattande infrastrukturförändringar i Mora. Upploppet blir därmed cirka 100 meter kortare än förut. Den tidigare permanenta målportalen kommer att stå kvar på sin ursprungliga plats och under arrangemangen i framtiden blir den en del av ett så kallat medaljtorg. Den totala sträckan på loppet förändras inte nämnvärt, då bansträckningarna justeras nästan årligen bland annat beroende på hur markförhållandena i Vasaloppsarenan ser ut.





Dette er slik vi er vant med å se starten i Vasaloppet. (Foto: Vasaloppet)



Litt historikk:

Det var för 500 år sedan, vintern 1520/21, som Gustav Erikssons äventyr i Dalarna ägde rum, i dag en blandning av sanning och sägner. 1523 valdes han till Sveriges kung. Det första Vasaloppet genomfördes söndagen den 19 mars 1922. I år arrangeras det 97:e Vasaloppet i ordningen, och det är det 25:e loppet med särskild tävlingsklass för damer (som infördes 1997). Sedan 1948 har loppet alltid gått första söndagen i mars, förutom 2015 då loppet gick den andra söndagen på grund av skid-VM i Falun.



Den första direktsändningen av Vasaloppet i TV ägde rum 1966. Det blir i år 44:e gången som direktsändning (helt eller delvis) sker från Vasaloppet och det blir 39:e gången som Vasaloppsstarten direktsänds i TV. 1973 var första gången som direktsändning i färg skedde av Vasaloppet. Sedan 1992 har Vasaloppet varje år direktsänts i av SVT.



Vasaloppsrekorden

Det är 60 olika herråkare som vunnit de 96 loppen. En gång, 1988, har det blivit delad seger.



Mesta Vasaloppssegrarna: Nils ”Mora-Nisse” Karlsson (9 segrar), Janne Stefansson (7 segrar), Arthur Häggblad och Jan Ottosson (4 segrar), Oskar Svärd, Daniel Tynell, Jörgen Brink och John Kristian Dahl (3 segrar).



Flest segrar i damklassen, fyra stycken, har Sofia Lind (1997, 1999, 2004 och 2005). Sofia Lind var också bästa dam 1996, det vill säga året innan Vasaloppets officiella damklass infördes.



Gällande rekordtid är för herrarna 3.38.41 (Jörgen Brink, 2012) och för damerna 4.08.24 (Vibeke Skofterud, 2012).



Ernst Alm, som 1922 vann det första Vasaloppet, är den yngste herrsegraren. Han var 22 år och 18 dagar när han vann (född 1900-03-01). Den äldste Vasaloppssegraren är Jörgen Brink (född 1974-03-10) som var nästan 38 (37 år, 11 månader och 23 dagar) när han vann 2012.



Yngsta och äldsta Vasaloppssegrarna bland damerna, sedan den officiella damklassen infördes 1997, är Sofia Lind (född 1975-09-04) respektive Svetlana Nagejkina (född 1965-02-02). Sofia Lind var 21 år, 5 månader och 26 dagar när hon vann 1997 och Svetlana Nagejkina var 37 år, 1 månad och 1 dag när hon vann 2002. Vad säger Britta Johansson Norgren och Marit Bjørgen om detta?



Största segermarginalen till andre man är från 1950 då Nils ”Mora-Nisse” Karlsson vann med 21 minuter och 17 sekunder. ”Vi hade hunnit gå på händer i mål”, sade kranskullan.



Minsta tidsmarginal mellan herr- och damsegrare är från loppet 2007 då Elin Ek var 4 minuter och 49 sekunder efter herrsegraren Oskar Svärd. (Bästa damplacering om man räknar totalt i Vasaloppet har Lina Korsgren från 2020. Hon kom då på 57:e plats.)



Endast 14 herrsegrare och 4 damsegrare har vunnit Vasaloppet vid första försöket. Senast Petter Eliassen 2015 och Justyna Kowalczyk 2015. Den som försökt flest gånger innan den första segern kom var Jörgen Aukland som vann Vasaloppet 2008 i sin tionde start. På damsidan är det Jenny Hansson som innehar detta ”rekord”: hon vann Vasaloppet 2011 i sin sjunde start.



Jörgen Aukland blev 2013 den förste Vasaloppssegraren (sedan skejt förbjöds) som stakade hela loppet utan fästvalla. Laila Kveli blev 2014 första dam att vinna utan fästvalla.