Hvem er egentlig Tom-Arild Hansen, som vi har ansatt som ny journalist og redaksjonssekretær i Kondis/kondis.no? Vi lar vår nye medarbeider presentere seg selv:

- Jeg er en treningsglad type på 44 år, med en relativt allsidig bakgrunn. Jeg vokste opp på Stovner i Oslo, og ble tidlig tatt med på løpeturer av en ivrig og løpeglad far. På barneskolen (Rommen) husker jeg godt at de fleste hatet å løpe «skolerunden», mens jeg elsket det! Jeg var så vidt innom karatetrening og håndball, men var mest interessert i å spille fotball. Laget mitt var Stovnerkameratene. På banen presterte jeg sånn passe bra. Aller best var jeg på trening, og spesielt hvis vi hadde løpetrening.



- Ved en ren tilfeldighet havnet jeg på et dansekurs det året jeg fylte 14. Jeg og en kamerat tenkte det kunne være smart å lære seg litt swing, slik at vi kunne by opp de danske jentene til dans på Skeikampen i vinterferien. God tanke! Swingkurset var derimot fullt. De hadde kun ledig plass på «Vals og Cha cha cha»-kurs. Det var kameraten min litt mindre giret på, så han backet ut. Jeg derimot, kjøpte fotformsko og kjørte på. Og - for å oppsummere en lang historie i én setning: Dansen ble mitt nye liv.





Tom-Arild og Katarina Flatland i Skal vi danse (Foto: Thomas Reisæter, TV2)



- Så og si hele 90-tallet danset jeg konkurranser i pardans, og representerte Norge i EM og VM mot slutten av tiåret. I 2000 la jeg danseskoene på hylla, og tok teater- og musikalutdanning. Igjen oppsummerer jeg kort med at jeg jobbet i en drøss av musikaler og show, på de fleste av landets teatre i perioden 2001 til 2013.



- I årene etter dette har jeg blant annet jobbet som flyvert i Norwegian. Jeg har freelancet som innholdsprodusent av video, og som webdesigner. Jeg har også jobbet et par sesonger som underholdningsartist på Gran Canaria. I tillegg har jeg vært med som proffdanser i «Skal vi danse» på TV2 fire ganger.

Wow, man kan jo bli misunnelig på en slik merittliste, men hvordan har det blitt med løpig og løpetrening?



- Løping har alltid fulgt med meg. Jeg løp tidlig alene rundt i gatene på Stovner, og deltok i noen løp nå og da. Min mest lovende periode var nok i de første tenårene, men på grunn av en streng dansetrener - ble det ikke satset noe særlig. Jeg løp aldri for noen klubb, men trente meg selv - uten noe særlig form for plan eller mål. Persen min på 10-kilometer satte jeg ved passering under Oslo Halvmaraton i 1993. Den står fortsatt, og lyder 36:10. Jeg drømmer om å klare og senke den, til tross for at kalenderen hevder jeg er 44 år.



- Jeg har slitt en del med skader i voksen alder, og løpetreningen har blitt noe sporadisk. Dette har ført til at jeg nylig oppdaget gleden og fordelene ved å gå på rulleski. Om fremtiden byr på flere skadeavbrekk eller ei, så vil dette uansett være en del av min treningshverdag. Rulleski er super trening, og for det meste skånsomt for kroppen (så sant man holder seg på skiene).



Tom-Arild tar en slurk på en varm treningsøkt på rulleski på Gran Canaria. (Privat foto)



Når hørte du første gang om Kondis?



- Faren min var en ivrig mosjonist i sine yngre år, og har flere maratonløp i «banken». Jeg husker vagt at han var medlem av det som på 80-tallet het «Den Norske Maratonklubb». Da jeg etter hvert ble voksen selv, og «Den Norske Maratonklubb» hadde skiftet navn til Kondis - ble jeg også medlem.



Hvilke forventninger har du til jobben i Kondis?



- Jeg ser for meg en fantastisk arbeidsplass, og en svært spennende tid! Jeg kan nesten ikke forstå at jeg skal få lov til å jobbe med det som har vært en kjempefin hobby så og si hele livet. Jeg gleder meg til å treffe masse flotte mennesker, som også lever og ånder for idrett og helse - og er takknemlig for at jeg skal få produsere innhold, som forhåpentligvis vil glede andre treningsglade mennesker.



Hva ser du for deg av endringer på kondis.no?



- Mine foreløpige tanker er at det handler mer om «tilføyelser» enn endringer. Kondis på nett byr allerede på mange og gode artikler fra både nasjonale og internasjonale begivenheter. Det jeg ønsker at vi skal få til i tillegg, er å produsere videoinnhold. Ord er vel og bra - men som man alltid hører: Et bilde sier mer enn tusen ord. Så, tenk da hvor mye video forteller, ha ha!



Er det noe spesielt du gleder deg til å ta tak i?



- Nettopp dette med produksjon av video tror jeg blir veldig spennende! Jeg har flere idéer til hvordan vi kan presentere innhold på en annerledes og engasjerende måte til vårt publikum. Nå gjelder det bare å få alt overført fra løse tanker i hodet, til konkrete handlinger. Jeg gleder meg også til å ta tak i de sosiale medieplattformene våre, for å se hva vi kan forbedre på den fronten.



- I tillegg har jeg et ønske om at vi skal nå ut til enda flere treningsglade mennesker. Jeg opplever at mange i min egen omgangskrets, ikke helt vet hva Kondis er for noe. Det må vi gjøre noe med.







Ta gjerne kontakt med Tom-Arild



Jeg vil gjerne være med å produsere innhold som du som leser vil ha. Derfor håper jeg at alle som har noen ønsker og/eller idéer, sender meg en e-post og forteller mer. Send I så fall til



Ønsker du å bli mer «kjent» med meg, så kan jeg finnes på Instagram, på @tomarild Jeg har også en blogg på Jeg vil gjerne være med å produsere innhold som du som leser vil ha. Derfor håper jeg at alle som har noen ønsker og/eller idéer, sender meg en e-post og forteller mer. Send I så fall til tom-arild.hansen@kondis.no Ønsker du å bli mer «kjent» med meg, så kan jeg finnes på Instagram, på @tomarild Jeg har også en blogg på https://tomarild.no På Strava finner du meg på https://www.strava.com/athletes/26963178

Akkurat som oss andre som jobber i Kondis er du en treningsglad person. Hvor mye trener du, og har du noe mål med treningen din?



- Jeg vil gjerne trene en økt hver dag, men det lar seg sjelden gjøre. Det ender nok med fem økter per uke, sånn i snitt. Ettersom jeg loggfører all trening i treningsapper, så kan man jo finne helt eksakte tall på akkurat dette med treningsmengde. For min del ble det 240 timer i 2018, 244 timer i 2019 og 295 timer i 2020. Aller helst vil jeg løpe, men i disse årene har mye av treningen vært utført på rulleski. Siden jeg «oppdaget» rulleski i mai 2018, har jeg gått 228 økter.



- Når det gjelder hva jeg trener til, så er det vanskelig å si spesifikt. Mitt største ønske akkurat i skrivende stund, er å kunne bli helt skadefri. Oppnår jeg det, så ønsker jeg etter hvert å stille opp i løp på halvmaraton- og 10 kilometer igjen. Jeg løp Sentrumsløpet på 38:13 i 2015. Jeg skulle gjerne ha klart noe tilsvarende igjen. Jeg har også et mål om å gå et rulleskirenn. Kanskje allerede til sommeren, hvis vi da har kommet oss ut av denne Covid19-situasjonen.





Tom-Arild på en løpetur på Gran Canaria. (Privat foto)



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.



Bli medlem og få mange medlemsfordeler!



Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957