Årets Vasalopp var spesielt, ikke bare fordi det kun var for eliteløperne, eller fordi det var ny startarena - men like mye fordi det ble et ekstremt raskt føre. Litt snø i sporene gjorde at løperne staket hele rennet mellom sporene, stort sett i skutersporene - og de hadde medvind.

Ganske tidlig ble det klart at det gikk mot nye løyperekorder, og i herreklassen ble det en uvanlig resultatliste på den måten at mange av de tradisjonelt beste løperne i Vasaloppet havnet langt ned på resultatlista. Den gamle løyperekorden fra 2012 ble smadret med 10 minutter, og totalt var 50 herreløpere under den tidligere rekorden til Jörgen Brink.



Tord Asle Gjerdalen (37) med sin første Vasaloppseier

Russeren Ermil Vokuev dro til fra start ut fra Tjärnhedens Idrottsplats, han gikk med Ski Classics klatretrøye og ville selvsagt sikre seg nye klatrepoeng på toppen av åpningsbakken ettter 3 km. Han var først over toppen og var også veldig aktiv i feltet senere.

Halvveis ved Evertsberg vant han den såkalte Bergspriset, og da kom det avgjørende rykket der han fikk med seg nordmennene Tord Asle Gjerdalen, Vetle Thyli og svenske Anton Karlsson.



De fire fortsatte å gå fort, og resten av feltet klarte aldri å ta igjen kvartetten - bortsett fra Thyli som måtte gi seg da Gjerdalen startet kjøret med en drøy mil igjen til mål. Vokujev var den klart mest aktive fra start til 70 kilometer, men både han og Karlsson måtte slippe litt etter litt da Tord Asle Gjerdalen startet kjøret.

Mot slutten var det mest spennende om Gjerdalen skulle klare å unngå fall, for det så tidvis vrient ut å holde balensen mellom sporene. Men det gikk greit, og han kunnne jublende sikre seg til første seier i Vasaloppet og sikre den 9. norske seieren på rad. Allerede i 2006 var han nummer 8 i Vasaloppet, men seieren kom altså først 16 år senere.



- Det er mye lettere å stå i sporene, så når måtte vi stå mellom hele veien ble det hardt. Nå er jeg sliten og stiv etter en lang og hard dag, sa en glad vinner etter målgang.

Med denne seieren tok han kraftig innpå svenske Emil Persson i sammendraget i Visma Ski Classics, der det nå bare skiller 30 poeng mellom dem etter at Persson var først i hovedfeltet og spuret inn til 4. plass.

Topp 25 herrer (11 norske):

1 4 Gjerdalen, Tord Asle (NOR) 3:28:18 +00:00 2 175 Karlsson, Anton (SWE) 3:28:54 +00:36 3 296 Vokuev, Ermil (RUS) 3:29:19 +01:01 4 18 Persson, Emil (SWE) 3:29:54 +01:36 5 22 Luusua, Ari (FIN) 3:29:57 +01:39 6 300 Hoel, Johan (NOR) 3:29:57 +01:39 7 149 Kardin, Oskar (SWE) 3:29:59 +01:41 8 23 Vylegzhanin, Maxim (RUS) 3:30:01 +01:43 9 33 Johaug, Karstein (NOR) 3:30:02 +01:44 10 21 Pedersen, Morten Eide (NOR) 3:30:07 +01:49 11 144 Bing, Thomas (GER) 3:30:10 +01:52 12 43 Thyli, Vetle (NOR) 3:30:16 +01:58 13 37 Skaug Mathisen, Runar (NOR) 3:30:32 +02:14 14 13 Vesterheim, Magnus (NOR) 3:30:37 +02:19 15 6 Nygaard, Andreas (NOR) 3:30:38 +02:20 16 10 Nordli, Simen Engebretsen (NOR) 3:30:39 +02:21 17 38 Eklöf, Johannes (SWE) 3:30:39 +02:21 18 270 Rosjö, Erik (SWE) 3:30:40 +02:22 19 121 Grebenko, Aleksandr (RUS) 3:30:42 +02:24 20 3 Syrstad, Torleif (NOR) 3:30:44 +02:26 21 20 Fjeld, Öyvind Moen (NOR) 3:30:46 +02:28 22 27 Höjlind, Gabriel (SWE) 3:31:54 +03:36 23 59 Jeannerod, Alexis (FRA) 3:32:36 +04:18 24 148 Koskela, Niko (FIN) 3:32:42 +04:24 25 42 Pliska, Jiri (CZE) 3:32:42 +04:24

50 herreløpere gikk raskere enn den tidligere løyperkord (3:38:41 Jörgen Brink 2012).



Stillingen i Ski Classics sammenlagt:

1 EMIL PERSSON SWE LAGER 157 SKI TEAM 1020 2 TORD ASLE GJERDALEN NOR TEAM XPND FUEL OF NORWAY 990 3 ERMIL VOKUEV RUS RUSSIAN WINTER TEAM 900 4 OSKAR KARDIN SWE TEAM RAGDE EIENDOM 725 5 PETTER ELIASSEN NOR TEAM RAGDE EIENDOM 559



Lina Korsgren vant foran Marit Bjørgen

Det var mye oppmerksomhet knyttet til Marit Bjørgens debut i Vasaloppet. Vår tidligere skidronning har trent godt for dette rennet, men hva kunne hun utrette mot stakespesialister som Lina Korsgren, Ida Dahl, Emelie Fleten med flere?

39-åringen Bjørgen skuffet ikke, og ganske tidlig i rennet sprengte hun tetpulja og fikk bare med seg Lina Korsgren, årets suverene leder av Visma Cki Classics. Kvinnene startet 20 minutter før herrene, slik det er i Ski Classics ellers, men det var første gang kvinnene hadde egen start i Vasaloppet.

Med separat start oppleves det "mer rettferdig" i kvinneklassen, og de fikk mye mer TV-tid. Det tok nesten 80 kilometer før Korsgren og Bjørgen ble tatt igjen av Gjerdalen & Co. Det var likevel herreløperne som bidro til avgjørelsen i kvinneklassen. Da den store herrepulja kom med løperne fra 4. plass og bakover klarte Korsgren å hekte seg på halen, en fartsøkning som Bjørgen ikke klarte å være med på.

Litt etter litt økte avstanden, og i mål var Bjørgen 42 sekunder etter Lina, som hadde klart å henge på herreløperne helt til mål. Men uansett var det en fornøyd Bjørgen som ble intervjuet i målområdet.



- Dette var en bra debut, og jeg følte meg fortsatt bra til det var 4 mil igjen. Kjente det etter hvert godt i armene, og ho var jo absoultt sterkere enn meg på slutten, sa Bjørgen med henvisning til Lina Korsgren.





Lina Korsgren jubler for seier. (Foto: Vasaloppet)

Topp 25 kvinner (6 norske):

1 501 Korsgren, Lina (SWE) 3:52:08 +00:00 2 538 Björgen, Marit (NOR) 3:52:50 +00:42 3 504 Dahl, Ida (SWE) 3:57:07 +04:59 4 507 Krokan Murud, Thea (NOR) 3:57:24 +05:16 5 503 Smutna, Katerina (CZE) 3:58:24 +06:16 6 509 Fleten, Emilie (NOR) 3:58:28 +06:20 7 502 Johansson Norgren, Britta (SWE) 4:00:12 +08:04 8 508 Larsson, Jenny (SWE) 4:04:07 +11:59 9 536 Sömskar, Linn (SWE) 4:04:08 +12:00 10 516 Elebro, Sofie (SWE) 4:05:26 +13:18 11 506 Kveli, Laila (NOR) 4:05:44 +13:36 12 542 Mohlin, Elin (SWE) 4:07:15 +15:07 13 511 Lacroix, Roxana (FRA) 4:07:28 +15:20 14 527 Vlasova, Anastasia (RUS) 4:07:37 +15:29 15 554 Gräfnings, Maria (SWE) 4:07:39 +15:31 16 581 Nekrasova, Dina (RUS) 4:08:57 +16:49 17 537 Gjerde Alnes, Anikken (NOR) 4:10:20 +18:12 18 588 Abrahamsson, Hanna (SWE) 4:11:20 +19:12 19 512 Sorum Gangso, Marie Renee (NOR) 4:11:26 +19:18 20 535 Bångman, Hedda (SWE) 4:13:44 +21:36 21 515 Grohova, Karolina (CZE) 4:13:46 +21:38 22 543 Hedenström, Karolina (SWE) 4:14:43 +22:35 23 510 Heiskanen, Heli (FIN) 4:14:54 +22:46 24 562 Moravcová, Klára (CZE) 4:15:00 +22:52 25 558 Lodin, Hanna (SWE) 4:18:16 +26:08

15 kvinneløpere gikk raskere enn den tidligere løyperkord (4:08:24 Vibecke Skofterud 2012).

Stillingen i Ski Classics sammenlagt:

1 LINA KORSGREN SWE TEAM RAMUDDEN 1270 2 IDA DAHLY SWE TEAM RAMUDDEN 950 3 EMILIE FLETEN NOR TEAM KOTENG 785 4 JENNY LARSSONY SWE TEAM RAMUDDEN 675 5 KATEŘINA SMUTNÁ CZE ED SYSTEM BAUER TEAM 650



