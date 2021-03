Komplett referat fra landsmøtet vil bli lagt ut senere som "Medlemsak" sammen med andre relevante dokumenter.



Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett - som ble stiftet som Den Norske Maratonklubb 16. februar 1962 - er en vital 59-åring, like vital som de cirka 25 delegatene på årets landsmøte som ble arrangert på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport lørdag 6. mars.

Selvsagt inneholdt agendaen tradisjonelle landsmøtesaker, men det var også diskusjoner og forelesninger - blant annet med Jann Post, og ikke minst innlagt tid til å delta i det virtuelle Kondisløpet. I videoen nedenfor som vår nye medarbeider Tom-Arild Hansen har redigert kan du se hvor trivelig det var på årets landsmøte:



2021 var et positivt år

Rett etter vårt forrige landsmøte, tidlig i mars 2020, ble det massive nedstengninger på grunn av Covid19-pandemien, og gjennom hele året var det større eller mindre begrensninger som gjorde at arrangementer ble avlyst, og annonsetilgangen ble betydelig mindre enn i et normalår. Likevel kom Kondis ut av året 2020 med positivt resultat, og en av de viktigste årsakene var økt medlemsmasse og flere innmeldinger enn på svært mange år.

Det betyr at mange av leserne våre som ikke var medlemmer, meldte seg inn, og at færre enn vanlig meldte seg ut. Dette er en trend vi håper fortsetter også i 2021 (det har startet bra), og vi skal gjøre vårt ytterste for å skape et så leseverdig blad og nettsted som mulig - og jobbe for løperne med å tilrette terminlister, kontrollmåling av løp osv.



Daglig leder Marianne Røhme har styrt skuta mot overskudd i 2020 til tross for ekstraordinære utfordringer. Her lytter hun til foredraget med Jann Post. (Foto: Olav Engen)



TV-reporter Jann Post - som nylig ga ut boken "Et steg foran" klarte å klemme inn et foredrag på landsmøtet mellom TV-oppdrag på en travel sportsdag med VM på ski og EM i friidrett innendørs. (Foto: Olav Engen)





Kondistreninga har på to år blitt et begrep, og nå er det gratis Kondistreninger 20 stedet i Norge, og stadig nye kommer til. Solfrid Hagen, som her løper med Kondistreningas trøye, holdt sammen med to andre foredrag om suksessen for landsmøtedeløtagerne. (Foto: Tom-ArildHansen)





Kondisredaktør Runar Gilberg og Kondispresident Tim Bennett trives aller best med joggesko på bena. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Lokalredaktør for Hedmark, Rolf Bakken, underveis på sin 5 km i Kondisløpet/Landsmøteløpet. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Javisst, treningsglede i hvert fraspark! (Foto: Tom-Arild Hansen)





Tom-Arild Hansen er vår nye medarbeider - han overtar etter undertegnede som snart går av med pensjon. (Foto: Olav Engen)





Landsmøte i disse Covid19-tider medfører bruk av munnbind (når man beveger seg vekk fra den faste plassen sin) og stor avstand mellom delegaten. (Foto: Olav Engen)



Det nye styret i Kondis se du her:

Styret i Kondis.no etter landsmøtet: Bak fra venstre Anne Woldmo, Solfrid Hagen og Bodil Brå Alsvik. Foran fra venstre Bjørn Raffenberg Skotte, Tim Bennett og Geir Bjerkestrand. Liss Johansen Vallestrand var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Arne Dag Myking)