Forholdene var veldig variable som det ofte er i mars etter en periode med mildvær etterfulgt av kuldegrader. Første og siste del gikk på tørr asfalt, mens det på grusvegen høyere oppe vekslet mellom stabilt vinterføre, grus og snøskumle ispartier. Det alltid like aktuelle temaet piggsko eller piggfritt vippet nok i retning piggfritt for de fleste denne gangen pga. at halve løypa var både bar og tørr.

Snø(kut)føre i den øvre delen av Kaashagarunden. (Foto: Stein Arne Negård)

Vegard Ølstad Dalberg var igjen klart førstemann i mål selv om litt føling med akilles gjorde at tempoet måtte slakkes av mot slutten. Han fikk notert 24:45 i den 6,7 km lange Kaashagarunden og var med det 1:15 foran Kjell Vegard Opheim. Anne Storslett var alene i kvinneklassen og løp inn på 29:27.

Kondis` løpende reporter, Rolf Bakken i trivelig prat med dagens to raskeste før start, Kjell Vegard Opheim (til v) og Vegard Ølstad Dalberg (til h). (Foto: Stein Arne Negård)

Av smittevernhensyn var det ikke mulig for Veldre Friidrett å avholde den tradisjonsrike og sosiale avslutningen med bevertning, loddsalg og premieutdeling på Veldrom i år. Årets påskjønnelse til de rundt hundre deltakerne som har deltatt i minst fire av løpene ble derfor gjort i forbindelse med påmelding til årets finaleløp som ulikt de fire foregående løpene ble unnagjort i dagslys for de fleste.



Det håndfaste beviset for minst fire løp i Snøkuten sesongen 2020-21. (Foto: Rolf Bakken)

Snøkuten innbydelse 2021 - 2022.pdf

Samleside for Snøkuten 2002- 2021



Resultater Snøkuten, Kaashagarunden 09.03.2021:



Damer 25 – 34 år

1 Anne Storslett Moelven IL 29.27



Menn 25 – 34 år

1 Vegard Ø. Dalberg Headit 24.45

2 Christian B. Larsen Mjøsski 28.10



Menn 35 – 49 år

1 Thomas Pedersen Veldre Friidrett 28.40



Menn 50 – 59 år

1 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim 26.00



Menn 60 – 69 år