Markatrimmen pleier normalt å arrangeres første helg i februar - som i år skulle vært 6. februar - men på grunn av smittevernsrestriksjoner var det da ikke mulig å få avviklet noe arrangement. Rennet ble dermed utsatt til lørdag 13. mars.



Kun en uke før arrangementet fikk Trondhjems Skiklub klarsignal: det ble lov med arrangement for voksne over 19 år. Dermed ble det Markatrimmen også i 2021. Den 48. utgaven av Markatrimmen ble gjennomført med begrensninger på 200 deltakere som alle måtte være bosatt i Trondheim kommune.



Arrangøren melder om at det var strålende sol og fantastiske skiforhold denne lørdagen. Start og mål var på Skistumyra rett ved Skistua og løypen gikk i øvre deler av Bymarka. Langløypa var på 38 km, mens det kortere alternativet var på 14 km.



I den 38 km lange løypa var det til slutt Niklas Dyrhaug, Tydal IL som vant på 1:42:55. På 2. plass kom Ole Jørgen Bruvoll, Lierne IL på 1:43:43, mens Andreas Fjorden Ree, Støren Sportsklubb sikret 3. plassen med 1:44:30.



Kvinneklassen ble suverent vunnet av Hanne Rofstad, Byåsen IL på 2:05:56. Guro Bostadm Strindheim Ski kom på 2. plass med 2:18:27 og Ingvild Bratlie, NTNUI kom på 3. plass med 2:21:01.



Totalt var det 145 fullførende deltakere. 99 gikk 38 km (83 menn og 16 kvinner), mens 27 fullførte 14 km (18 menn og 9 kvinner). I tillegg var det 29 som fullførte enten 38 eller 14 km i trimklassen uten tidtaking.



Se resultatlister nederst i artikkelen



Arrangør Trondhjems Skiklub på facebook

Arrangementets nettside





Start: Markatrimmen 2021 ble på grunn av smittervernsregler gjennomført med begrensninger på 200 deltakere som alle måtte være bosatt i Trondheim kommune.





De tre beste: Her følger de tre beste i herreklassen på rekke og rad. I tet Ole Jørgen Bruvoll (som til slutt kom på 2. plass) etterfulgt av Niklas Dyrhaug (som vant) og Andreas Fjorden Ree som ble nummer tre.





3. plass: Andreas Fjorden Ree som ble nummer tre totalt i Markatrimmen.





Vinner i kvinneklassen: Hanne Rofstad, Byåsen IL vant Markatrimmen på 2:05:56 og hadde med det solid avstand ned til sine kvinnelige konkurrenter.



Se flere bilder på arrangør Trondhjems Skiklub sin facebook-side



Komplette resultatlister



Resultater totalt 38 km kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Hanne Rofstad Byåsen IL K21-30 02:05:56 2 Guro BOSTAD Strindheim IL / Strindheim ski K21-30 02:18:27 3 Ingvild Bratlie NTNUI / Team Ntnui Sweco K21-30 02:21:01 4 Synnøve Bruland Vestbyen IL K31-40 02:26:42 5 Inger Bonden Ntnui / Team Ntnui Sweco K21-30 02:32:29 6 Martine Lehn Byaasen Skiklub K21-30 02:36:13 7 Lilli Marie Ofstad Vestbyen IL K31-40 02:38:32 8 Åsta Venås Flægstad Vestbyen IL K31-40 02:44:33 9 Anne Mjelva Røros IL K31-40 02:54:06 10 Oda Midtlyng Klempe TRONDHEIM K31-40 03:00:26 11 Sarka Stadlerova Skimarathon Team Austria K21-30 03:07:27 12 Ragnhild Torp Trondheim Symfoniorkester K41-50 03:09:29 13 Marit Pedersen TRONDHEIM K51-60 03:11:43 14 Sara Odén-Haugen Trondhjems Skiklub K41-50 03:19:43 15 Ågot Ligaarden Ågot Ligaarden K61-70 03:37:16 16 Elin Lynne Skarsvåg TRONDHEIM K31-40 03:43:23 17 Randi Fossum Byåsen IL K51-60 01:51:44



Resultater totalt 38 km menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Niklas DYRHAUG Tydal IL / Team Eidissen/Bn Bank M31-40 01:42:55 2 Ole Jørgen Bruvoll Lierne IL M21-30 01:43:43 3 Andreas Fjorden Ree Støren Sportsklubb M21-30 01:44:30 4 Ole Morten Flataker Hommelvik IL M21-30 01:45:26 5 Even Solem Michelsen Byåsen IL M21-30 01:45:38 6 Nikolai Solem Eiterjord Innstranda IL M21-30 01:45:50 7 Kristoffer Liset Ivrig, IL / Team Telemark M21-30 01:47:46 8 Petter ENGDAHL Tydal IL M21-30 01:49:03 9 Magnus Harr Lian Klæbu IL M21-30 01:49:12 10 Håkon Skaanes Strindheim IL M21-30 01:49:18 11 Gjermund Løfald Rindal IL M21-30 01:49:23 12 Marius Strand Geving Byåsen IL / Volue M31-40 01:49:27 13 Per Skogstad Lundamo IL M21-30 01:49:29 14 Olve Johansen Rye Byneset IL / Byneset IL ski M21-30 01:51:49 15 Tomi MIKKONEN NTNUI M21-30 01:52:22 16 Jostein TANDBERG Kjelsås IL M21-30 01:52:34 17 Even NORTHUG Strindheim IL / Strindheim IL Ski M21-30 01:52:34 18 Christian Foyn NTNUI M21-30 01:52:49 19 Johan Persson Team Ramudden/Trillevallen SK M21-30 01:52:50 20 Magnus Høgli Byåsen IL M15-20 01:54:18 21 Brynjar Nervik Heimdal Ski M41-50 01:55:01 22 Eirik Andreas Mortensbakke Asker Skiklubb M21-30 01:56:47 23 Philip Drivenes| Fredrikstad SK M21-30 01:57:21 24 Marius Borge HEIR NTNUI M21-30 01:57:28 25 Johan Landrø Vestbyen IL M31-40 01:57:41 26 Erik Tharalsen Byåsen M21-30 01:58:07 27 Jakob MESTVEDTHAGEN NTNUI M21-30 02:01:30 28 Anders Gullhav Vestbyen IL M31-40 02:04:11 29 Thomas Berntsen NTNUI M21-30 02:04:36 30 Andreas Faanes Lyn Ski M21-30 02:06:03 31 Børge Leiren Byåsen IL M41-50 02:06:35 32 Johan Henrik Lundbo Strindheim IL M51-60 02:07:11 33 Bjørn Kilskar TRONDHEIM M51-60 02:12:27 34 Bård Brekke Byåsen IL M31-40 02:12:37 35 Rune Veie Strindheim IL M51-60 02:13:41 36 Joakim Lønset IL Snøhetta/Siemens AS M21-30 02:14:11 37 Sondre Foslien Norconsult M21-30 02:14:41 38 Eskil Følstad Byaasen Skiklub M51-60 02:14:50 39 Sondre Longva Korsvold Flatås IL M21-30 02:15:36 40 Rolf Solheimdal Johansen Strindheim IL M41-50 02:17:25 41 Aleksander Sæther Litj M31-40 02:17:52 42 Martin Skogset Haraball FK M21-30 02:18:07 43 Oddvar Forberg Isaksen Trondhjems Skiklub M41-50 02:18:35 44 Sjur Mo TRONDHEIM M41-50 02:19:31 45 Helge Johansen Byåsen IL M51-60 02:20:10 46 Magne Simonsen Litj-Snella M31-40 02:21:41 47 Olav Bolland Strindheim IL M51-60 02:21:56 48 Ole Martin Rosten Grong M31-40 02:23:01 49 Kent Tangvik RTL Langrenn M31-40 02:23:48 50 Ingve Løkken Innovasjon Norge M31-40 02:24:59 51 Steinar Røe Byåsen IL M41-50 02:25:23 52 Jacob Senderud STORLI TAM M21-30 02:27:11 53 Håvard Lorange Byaasen Skiklub / Siemens Energy M51-60 02:27:18 54 Sølve Christiansen TRONDHEIM M31-40 02:27:21 55 Jarle Thonstad Heimdal M61-70 02:28:05 56 Johann Wist TAM M21-30 02:28:18 57 Simen Nakstad Ronglan il M21-30 02:28:49 58 Jostein Alvestad Trondhjems Skiklub M61-70 02:30:34 59 Jarle Tufto Ntnu-Bil M51-60 02:31:36 60 Magnus Oshaug Pedersen Byåsen IL M21-30 02:34:06 61 Brede Hagen Ntnu M31-40 02:34:59 62 Martin Dorber Strindheim IL M31-40 02:36:48 63 Kjetil Lehn Trondhjems Skiklub M61-70 02:37:14 64 Olav Hagen Dahlen TILLER M21-30 02:39:12 65 Halvor Hoveid Ntnu bil M61-70 02:40:22 66 Bjarte Bergstrøm Byaasen Skiklub M41-50 02:41:53 67 Arne Mikkelsen Ntnu-Bil M61-70 02:42:09 68 Gudmund Reidar Eiksund TRONDHEIM M51-60 02:42:46 69 Einar Hjellen Leinstrand IL / Leinstrand M61-70 02:44:41 70 Anders Waage Freidig, SPK M71+ 02:47:37 71 Øyvind Prestvik Trondhjems Skiklub / Marka21 M41-50 02:49:05 72 Håvard Gossé Ila Jern M31-40 02:50:45 73 Ivar Stoltenberg Tryggestad TRONDHEIM M21-30 02:52:53 74 Frank Are Skåren GBU Ski M41-50 02:53:46 75 Vegard Hansenhauge TRONDHEIM M31-40 02:56:16 76 Hans Kristian Meyer TRONDHEIM M31-40 02:57:18 77 Sveinung Løset Strindheim IL M61-70 02:58:08 78 Erland Nordgård TRONDHEIM M31-40 02:59:07 79 Thomas Nergård Løp for Faen M31-40 03:04:25 80 Harry Eide Trondhjems Skiklub M51-60 03:09:13 81 John Ivar Mogseth Byåsen IL M61-70 03:13:46 82 Ludvig Karlsen Ntnu Bil M71+ 03:20:53 83 Olav Onsøyen Byneset IL M61-70 04:16:56 84 Bjørn Bergan Mæhlum Skate Skiklubb M21-30 44:07:00 84 Jørgen Olsen TRONDHEIM M31-40 02:23:29 84 Hendrik Storstein Spilker Byåsen IL / Ntnu-Bil M51-60 48:08:00



Resultater totalt 14 km kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Trine B. Lian TRONDHEIM K Senior 01:01:51 2 Malin Nordgård Leiren TRONDHEIM K13-16 01:02:17 3 Elise Farstad Djupedal Ntnu BIL K Senior 01:02:35 4 Ina Neese Trondhjems Skiklub K Senior 01:03:47 5 Stine H. Bang Svendsen Ntnu BIL K Senior 01:06:18 6 Mona Opsahl Jernbanens Idrettslag Trondheim K Senior 01:09:22 7 Lene Finbraaten TRONDHEIM K Senior 01:12:10 8 Birgitte Dullum Johansen Trondhjems Skiklub K Senior 01:17:09 9 Gunvor Sandholm TRONDHEIM K Senior 01:23:45





Resultater totalt 14 km menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Eirik Lian Sintef B.I.L. M Senior 45:54:00 2 Eirik Høgli Byåsen IL M13-16 47:16:00 3 Ola Tobias Berge TILLER M Senior 50:59:00 3 Tobias Bergquist Reitan LEINSTRAND M13-16 50:59:00 5 Juan Carlos Ayala Zavaleta NTNUI / Juan Carlos Ayala Zavaleta M Senior 52:59:00 6 Leif Rune Pedersen Trondhjems Skiklubb M Senior 53:57:00 7 Rune Olsen TRONDHEIM M Senior 54:13:00 8 Birk Lian Byaasen Skiklub M13-16 54:18:00 9 Aleksander Syrstad Klæbu IL M13-16 56:29:00 10 Trond Egil Reitan Leinstrand IL M Senior 56:56:00 11 Jørn Brørs Trondhjems Skiklub M Senior 57:11:00 12 Eirik Lyngvær Lyngvær Velforening M Senior 58:46:00 13 Geir Tokle Trondhjems Skiklub M Senior 59:39:00 14 Ole Petter Finbraaten TRONDHEIM M Senior 01:01:55 15 Lars Sørum Sintef M Senior 01:03:09 16 Torbjørn Myklestad Brannkorpset il M Senior 01:04:31 17 Egil Niva Egil Niva / Trym M Senior 01:12:50 18 Gard S. G. Lyng Lyngsalpan M Senior 01:17:30



Deltakere i trimklassen 14 og 38 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse 0 Lill-Ruth-Malen Aasen Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Anne Omholt Berrefjord Svarstad IL / Misjonsskolen Gå Ut Senteret Trim 0 Bente Dahl Trondhjems Skiklub Trim 0 Lena Anette Halsli Frelsesarmeen Hveita United Trim 0 Sigrid Jamissen Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Malin Jensen Frelsesarmeen Hveita United Trim 0 Tonje Johnsen TRONDHEIM Trim 0 Marit Olsen Frelsesarmeens Hveita United Trim 0 Astrid Starheim Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Roar Bardal TRONDHEIM Trim 0 Mads Bildøy Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Magnus Bolås Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Kim Owe Elverum Fire-Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Asgeir Flatgjord Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Lasse Fondsvik Frelsesarmeen Hveita United Trim 0 Roar Forbord Malvik IL Trim 0 Leif Arne Grøtan FLATÅSEN Trim 0 Geir Jægtvik Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Jørn Johansen Trondhjems Skiklub Trim 0 Harald Kristian Johnsen Ranheim Skiklubb Trim 0 Erik Korsnes Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Andreas B. Nilsen TRONDHEIM Trim 0 Erik Olsen Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Jonas Pettersen Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Henning Røset Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Iver Andreas Frøseth Sæterhaug Byneset IL Trim 0 Tobias Øygard Skodvin Misjonsskolen Gå Ut Senteret Trim 0 Terje Stølan Fire - Stiftelsen Ett Skritt Videre Trim 0 Harald Vatn Fire Trim