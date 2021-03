– Dessverre må vi avlyste Stokkaløpet 2021, skriver arrangør Lysefjorden Sportsklubb og Ryger Sports AS på arrangementets facebook-side.



Videre skriver arrangøren følgende:

"Da vi avlyste Stokkaløpet 2020, hadde vi et håp om at livet ville være tilbake til normalen i 2021. Vi, som mange andre, var for optimistiske. Covid-19 vil trolig være en avgjørende faktor for mye av det som skjer i 2021 også.



Stokkaløpet er et lokalt mosjonsløp med deltakere hovedsakelig fra vår region. Vi har per i dag rundt 250 påmeldte. Løpet følger Stavanger kommune sine retningslinjer med hensyn til gjennomføring. Vi har den siste uken vært i dialog med representanter fra kommunen for å finne ut om en gjennomføring er forsvarlig eller ikke. Kommunen følger de nasjonale retningslinjene som legges til grunn, og skulle løpet gått denne helgen ville det ikke vært mulig å gjennomføre. Det er, dessverre, lite som tyder på at det blir endringer i retningslinjene.



Vi vurderte først å flytte løpet, men ser at mange andre løp blir flyttet inn i en allerede hektisk kalender. Vi har derfor valgt å gi våre deltakere 3 alternativer:

1) Utsette startplassen til 2022

2) Melde seg av løpet og motta refusjon

3) Løpe virtuelt uten offisiell tidtaking



Alle påmeldte får en e-post tilsendt der de kan velge et av de tre alternativene over.

Vi skulle ønske situasjonen var annerledes.



Med vennlig hilsen,

Lysefjorden Sportsklubb og Ryger Sports AS"



Arrangøren ser imidlertid framover, har satt løpsdato i 2022 til 19. mars og krysser fingrene for at det da kan arrangeres løp uten restriksjoner.



Mer info om det løpet finner du på løpets nettside.



Les reportasje fra den første utgaven av Stokkaløpet i 2019





Fra Stokkaløpet i debutåret 2019. (Foto: Ingolf Dale)

