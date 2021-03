Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribenten sin mening.



Jeg liker ikke elsparkesykler i full fart på gangveier

De siste årene har det kommet en ny «trussel» for løpere og gående på fortau og gangveier; elsparkesykler. Dette fantastiske framkomstmiddelet som på rekordtid har blitt veldig populært, har også den egenskapen at det er stillegående og tillates brukt på fortau og gangveier.

Der det også er gående skal de elektriske sparkesyklene brukes i tilnærmet gangfart, men er det slik i virkeligheten?

I løpet av de siste to årene har jeg opplevd flere skremmende situasjoner med elsparkesykler som kommer bakfra i stor hastighet på gangveier – og da snakker jeg om betydelig større hastighet enn syklister, som gjerne holder seg (korrekt nok) i vegbanen når de sykler fort. Mange av disse elsparkesyklene går mye raskere enn det som er tillatt i Norge; 20 km/t.

Neida, jeg har ikke blitt påkjørt ennå, bare så vidt vært subbet borti to ganger, foreløpig. Men, jeg har blitt skremt, og prøver alltid å huske å se bakover før jeg endrer side på en gangvei (noe som er vanskelig nok for en gammel gubbe som må vri hele kroppen for å kunne se bakover).

Det er jo påbudt med ringeklokke på disse elsparkesyklene, men den er det ikke mange som vet hvordan de bruker – om de ikke allerede har fjernet den. Dette er for øvrig en egenskap de har arvet av syklister.

Det som er den store utfordringen er at sykler og elsparkesykler kommer bakfra, slik at du ikke ser når de kommer. Syklistene har «kontroll» på den måten at de ser hvor det er ledig plass på fortauet eller gangveien, men glemmer nok ofte å ta høyde for at løperen/fotgjengeren plutselig skifter side.



Jo større fartsforskjellen er – jo farligere!

For mange år siden var jeg på et Rotarymøte der UP-sjefen var tilstede og blant annet snakket om de som kjørte for fort. Han var ikke mest opptatt av farten, f.eks. at køen gikk alt for fort på motorveien. Han var mye mer opptatt av fartsforskjellen, det er den som er farligst, sa han.

Det er det jeg selv opplever med mange elsparkesykler. Mange av dem kommer i så veldig mye høyere fart enn syklene, og enda mye høyere fart i forhold til løpere og gående. Og det blir stadig flere av dem.

I en kontroll foretatt av politiet og Statens Vegvesen ved Frognerparken i Oslo i oktober ble en av elsparkesyklene målt til toppfart 58 km/t. De raskeste kan gå opp mot 100 km/t, og mange av dem er trimmet.

I bystrøk er det kanskje ikke så mange av de raske elsparkesyklene, der er det mest leiesykler som kommer i roligere fart når de ikke ligger henslengt rundt. Men, der er det flere utrente brukere og enda tettere med tobente på fortauene, noe som heldigvis begrenser farten og fartsforskjellen.

Uansett: Jeg liker ikke å ha disse framkomstmidlene på fortau og gangveier, for jeg tror ikke det er realistisk at disse bare brukes i tilnærmet gangfart der det er gående (og løpere) i nærheten. Jeg har for lenge siden konkludert med at dersom jeg skades i trafikken er sannsynligheten overveiende for at påkjørsel bakfra av elsparkesykkel er årsaken.

Er det håp om endring?

I EU arbeides det med et krav om «ganghastighetsmodus» med 6 km/t som øvre lovlige hastighet, fremgår det av en kartlegging som Statens vegvesen og Sintef har foretatt for å se å hvilke regler som gjelder for elsparkesykler internasjonalt Dette kan være et steg i riktig retning for å ivareta sikkerheten til andre mye trafikanter. Kilde: Statens Vegvesen aug-2020

I Danmark er elsparkesykler allerede henvist til sykkelveier, og er forbudt på fortau og gangveier. Det samme gjelder Finland. Finnene har også innført en aldersgrense på 18 år.

I Norge regnes elektriske sparkesykler som små elektriske kjøretøy, noe som betyr at de følger reglene for en vanlig tråsykkel. Dette innebærer at det ikke er aldersgrense for bruk, og du kan kjøre hvor som helst. Når det er gående på fortauet skal småelektriske kjøretøy og sykler brukes tilnærmet i gangfart. De skal ikke kunne oppnå høyere hastighet enn 20 km/t.



Ingen tro på 6 km/t

Jeg heier på danske/finske regler, for «ganghastighetsmodus» har jeg ingen tro på vil være gjennomførbart. Da bør vel også løperne holde seg til 10 min/km…

Jeg mener dette handler mest om fartsforskjell og miksen av gående, løpende, syklister og elsparkesykler på fortau og gangveier.

La fortau og gangveier være for gående og løpere i tillegg til barn og andre som sykler i lav fart. Elsparkesykler og syklister i treningsfart hører hjemme i sykkelfelt, på sykkelveier, eller i selve veibanen (på høyre side).

Olav Engen (70) er for tiden nettredaktør i Kondis. Han har vært lokalredaktør (Romerike) for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.





