Søndag 21. mars arrangeres Citylauf Dresden i Tyskland. Løpet blir i år et rent eliteløp med begrenset antall deltakere. Distansene blir 10 km, halvmaraton og maraton og det løpes i en lukket rundløype på 2,5 km.



På halvmaraton, som ser ut til å være distansen som har samlet de sterkeste løperne, finner vi Sondre Nordstad Moen som nylig la ut følgende melding på instagram:

– KLAR!! It’s race week!! Dresden halvmaraton på søndag.



Løpet kan følger på direktesport.no



Det skal også være livestreaming via arrangementets nettside.



A-heatet på halvmaraton med Sondre Nordstad Moen starter 13:30. Før den tid sendes de første løperne på 10 km avgårde kl. 08:30, mens maratonløperne starter 10:30.



Sondres pers på halvmaraton er 59:48 satt i Valencia i oktober 2017 - en drøy måned før han løp maraton i Japan på 2:05:48. Noe som da var europeisk rekord og som nå fremdeles er pers.



Det store målet for Sondre Nordstad Moen denne sesongen er selvfølgelig å gjøre et nytt, solid maratonløp i Japan - da i sommer-OL.



Hjem fra Kenya: Sondre Nordstad Moen har nylig kommet hjem fra et lengre treningsopphold i Iten i Kenya. (Foto: Finn Kollstad)



Flere sterke løpere på halvmaraton

På startlista til halvmaratonløpet i Dresden finner vi også flere andre sterke løpere. Sondre Nordstad Moen er med sine 59:48 den som har sterkest pers av de påmeldte. Nærmest ham finner vi italienske Daniele Meucci som ble europamester på maraton i 2014 og blant annet også har en 6. plass på maraton i VM 2017. Persen til Meucci på halvmaraton er på 61:06, men ble satt så langt tilbake som i 2013. På 10 km satte han imidlertid ny italiensk rekord i januar i fjor på 28:08.



Tidligere europamester: Har den tidligere europamesteren på maraton, italienske Daniele Meucci, funnet tilbake sin gamle storform? (Foto: Bjørn Johannessen)



Videre på startlista på halvmaraton er svenske David Nilsson som har sin pers på distansen fra oktober i fjor med 1.01.40. David Nilsson var for øvrig en kort stund innehaver av den svenske rekorden på maraton da han i desember 2019 løp på 2.10.09. Rekorden ble 2-3 måneder senere forbedret av Mustafa "Musse" Mohamed med 5 sekunder.



På startlista finner vi også belgiske Koen Naert som har pers på halvmaraton på 61:42 og i Berlin 2018 tok EM-gull på den doble distansen. Videre på startlista er danske Thijs Nijhuis (1:03:31 på halvmaraton og 2:10:57 på maraton) og tyskerne Richard Ringer (1:02:10 på halvmaraton og 2:10:59 på maraton) og Arne Gabius (1:02:09 på halvmaraton og 2:08:33 på maraton).



Blant kvinnene finner vi sveitsiske Fabienne Schlumpf som med 68:38 har best pers. På startlista er også nederlandske Jill Holterman som for to uker siden satte pers på 10 km med 32:15 i et løp i Berlin og har 1:11:41 som pers på halvmaraton fra mars i fjor.



Startliste halvmaraton



Utvalgte eliteløpere på halvmaraton og deres personlige rekord

Menn:

Sondre Moen NOR 59:48

Daniele Meucci ITA 61:06

David Nilsson SWE 61:40

Koen Naert BEL 61:42

Arne Gabius GER 62:09

Richard Ringer GER 62:10

Amanal Petros GER 62:18

Patricio Castillo MEX 62:33

Samuel Fitwi GER 62:34

Bernard Wambua KEN 62:34

Björn Koreman NED 62:45

Hendrik Pfeiffer GER 63:17

Peter Herzog AUT 63:22

Nils Voigt GER 64:00



Kvinner:

Fabienne Schlumpf SUI 68:38

Bojana Bjeljac CRO 71:12

Domenika Mayer GER 71:30

Fabienne Königstein GER 71:39

Rabea Schöneborn GER 71:40

Jill Holterman NED 71:41

Mekdes Woldu ERI 71:57

Sanna Mustonen SWE 72:24

Jasmijn Lau NED 72:33

Blanka Dörfel GER Debut



Weldu på maraton

På maraton er det flere sterke løpere som jakter på kvalifiseringskravet til sommerens OL. Deriblant BUL-løperen Weldu Negash Gebretsadik som med 2:09:14 er den i feltet med best pers. En tid 35-åringen, som opprinnelig er fra Eritrea, satte i Rotterdam 2014.



I 2019 løp han for Norge i VM i Doha hvor han, under svært krevende forhold, kom på 24. plass på 2:16:35. Les om den perstasjonen her. Tidligere samme år løp han maraton på 2:11:48 i Daegu.



Kvalifiseringskravet til sommerens OL i Japan er 2:11:30.



OL-krav: Kan Gebretsadik i Dresden klare kvalifiseringskravet til sommerens OL i Japan på 2:11:30? (Foto: Bjørn Johannessen)



Maratondebutant Ådne Andersen

Påmeldt maraton er også Ådne Andersen som gjør sin debut på distansen. Den opprinnelige mellomdistanseløperen debuterte på halvmaraton under Oslo Maraton i 2019. Dimna-løperen vant da løpet på 1:05:38. Det skal derfor bli interessant å se hva 27-åringen kan få til på maraton. I fjor løp han 5000 m på persen 14:04,27, mens hans pers på 10 km er fra Hytteplanmila 2019 og lyder 29.12. Også Ådne Andersen kan nok på en god dag nærme seg OL-kravet på 2:11:30.



Maratondebutant: Den opprinnelige 1500-meterløperen Ådne Andersen debuterte på halvmaraton i 2019 ved å vinne distansen under Oslo Maraton på 1:05:38. Til søndag debuterer han på den doble distansen. (Foto: Per Inge Østmoen)



Startliste maraton



Utvalgte eliteløpere på maraton og deres personlige rekord

Menn:

Weldu Gebretsadik NOR 2:09:14

Camilo Santiago Gimenez ESP 2:09:56

Blazej Brzezinski POL 2:11:27

Valentin Pfeil AUT 2:12:55

Soufiane Bouchikhi BEL Debut

Hlynur Andresson ISL Debut

Simon Boch GER Debut



Kvinner:

Vaida Zusinaite-Nekriosiene LTU 2:32:50

Alexandra Brzezinska POL 2:34:51

Anna Bankowska POL 2:34:57

Miriam Dattke GER Debut



Svensk forhåndsfavoritt på 10 km?

På 10 km er det svenske Sarah Lahti som med 31:57 har best pers. Den ble riktig nok satt i 2016, men i desember i fjor løp hun på 32:17. Hun vil nok derfor få god konkurranse mot tyske Katharina Steinruck som i september i fjor satte pers på 32:16.



Startliste 10 km



Utvalgte eliteløpere på 10 km og deres personlige rekord

Menn:

Ilyas Osman SOM 28:03

Richard Douma NED 28:08

Juan Pacheco MEX 28:34

Clement Deflandre BEL 28:51

Jose Santana MEX 28:52

Florian Orth GER 28:53



Women:

Sarah Lahti SWE 31:57

Katharina Steinruck GER 32:16

Carolina Wikström SWE 32:38



Fra starten på et eliteløp i Dresden i november i fjor. Til søndag blir det flere eliteløpere å finne i den tyske byen. (Foto: Norbert Wilhelmi)