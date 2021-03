På grunn av gjeldende Covid-19-begrensninger i Norge må arrangøren av Reistadløpet i Troms avlyse årets arrangement. Dette betyr at det 100 km lange Årefjällsloppet i Sverige den 27. mars blir det siste rennet i årets utgave av Visma Ski Classics.



Reistadløpet ble av samme årsak avlyst også i fjor. 2019 var derfor sist gang rennet ble gjennomført.

Les reportasje på kondis.no fra Reistadløpet 2019.



– Det er uheldig med kanselleringen av Reistadløpet, men i vinter må vi akseptere at sesongen slutter med Årefjällsloppet, uttaler David Nilsson som er sjef i Visma Ski Classics.



På sin facebook-side beskriver Reistadløpet bakgrunnen for avgjørelsen slik

"Reistadløpet Visma Ski Classics kan ikke gjennomføres som planlagt lørdag 10. april 2021. Som en «erstatning» tilbyr vi QReistadløpet og VirtuellReistadløpet.



Denne avgjørelsen er tatt med bakgrunn i dagens restriksjoner fra myndighetene, den generelle smittesituasjonen i landet, samtale med den lokale smittevernlegen og dialog med Visma Ski Classics.



Vi har siden datoen for avlysningen av fjorårets løp planlagt og jobbet hardt for at årets Reistadløp skulle bli «best ever» - både i og utenfor sporet - og vi har hele tiden vært klar på at Reistadløpet 2021 skulle gjennomføres – uansett. Det var kun Covid 19 og regjeringens restriksjoner som kunne stoppe oss og vi har hele tiden også vært klar på at vi lojalt skulle følge opp myndighetens retningslinjer og restriksjoner.



Vi har de siste ukene og månedene - ut fra de til enhver tid gjeldende Covid 19-restriksjonene - gjort alle praktiske forberedelser innenfor alle funksjonsområder som om løpet skulle bli gjennomført på en eller annen måte, men Covid 19-situasjonen i dag og prognosene fremover gjør at det ikke er mulig å gjennomføre Reistadløpet 2021 på tradisjonelt vis.



Reistadløpet er Nord-Norges største turrenn og et betydelig arrangement i vår region sett i et folkehelseperspektiv. Derfor har vi parallelt med de normale forberedelsene jobbet intenst de siste ukene for å ha klar alternativer for å ivareta folkehelseperspektivet av Reistadløpet.



Flere og flere idretts- og kulturarrangement har det siste året gjennomført virtuelle og QR-kode-aktiviteter, og det tilbyr også Reistadløpet i år. QReistadløpet gås i 30 km-traseen mellom Storlømyra og Bardufoss Skisenter og er for de som har anledning til å møte opp og gå traseen. Virtuell-Reistadløpet er alternativet for de som bor lengre unna i andre deler av landet eller i utlandet. De praktiske forholdene rundt disse alternativene vil det bli lagt ut informasjon om på vår web- og Facebookside i løpet av kort tid. Vi håper mange vil benytte seg av disse alternativene som begge vil gi godkjent Reistadløpsdeltakelse i 2021 med tanke på adelskalenderen og premier.



De som allerede har meldt seg på Reistadløpet 2021 vil få to muligheter;

1) 100 % refusjon av påmeldingskontingenten

2) overføre påmeldingen til 2022-løpet



Det praktiske rundt dette vil de påmeldte løperne få nærmere informasjon om i en mail direkte fra EQ Timing i løpet av kort tid, og de som velger å overføre påmeldingen til 2022-løpet får gratis påmelding til QReistadløpet i år."



Reistadløpets nettside

Reistadløpets facebook-side





Fra starten på Reistadløpet 2019. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

