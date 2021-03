Nytt for Kondisløpet Vår 2021 er at det blir nytt design på både medalje og T-skjorte. Det er fortsatt vår løpemann som er i fokus. Denne gangen er han ikke alene. Motivet avsløres over påske.

– Dette er en fin mulighet for de som er interessert i å samle medaljer og T-skjorter med ulike motiver. Hovedtema er vår løpemann som også var med på medaljene i vinter, men nå er han i et litt annerledes miljø. Vi gleder oss til å vise fram motivet, sier en spent Olav Engen som er teknisk ansvarlig for Kondisløpet.

Den som er kunstneren bak medaljen er journalist og terminlisteredaktør, Bjørn Johannessen i Kondis, som har hatt flere utstillinger både med foto og malerier.

Det er Kondisrabatt på påmeldingsavgiften for de som er medlem i Kondis. Denne er på 40 kroner for distanser under 21 kilometer og 80 kroner for distanser fra 21 kilometer og oppover. Nettoprisene med rabatt blir da 157 kroner.

Er du ikke medlem i Kondis kan du lese mer om våre innmeldingstilbud og melde deg inn her. Som deltaker i Kondisløpet får du 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen når du oppgir rabattkoden 120.

Mange flotte premier

Det er premier til vinnerne og mange flotte uttrekkspremier. De 10 vinnerne får hvert sitt par løpesko fra Saucony. Videre har vi fått 10 gavekort hver på 1000 kroner fra nettbutikken Lululemon som blir trukket blant deltakerne. Saucony gir også bort fem par sko som trekkes blant deltakerne. Du får ett lodd i premiepotten for hver distanse du melder deg på. Dersom du er medlem i Kondis og oppgir Team Kondis som lag når du melder på, blir du også med i trekningen av premier fra Team Kondis sin profilbutikk.

I tillegg blir det mange uttrekkspremier fra Kondisbutikken. Her kan dere vinne både bøker, sokker, T-skjorter og singletter.

De 50 første som melder seg på Kondisløpet Vår 2021 får et gavekort på 200 kroner fra Lululemon (gjelder ikke ved bruk av voucherkode). Er du raskt ute kan du med andre ord gå i pluss når du melder deg på Kondisløpet.

Påmeldingen

Du kan kjøpe løpets deltakermedalje og T-skjorte som en del av påmeldingen. De som fullfører alle fem distansene i løpet av de tre månedene vårens Kondisløp varer, vil få gratis samlemedalje tilsendt etter at perioden er over.

Her kan du lese mer om løpene og melde på de ulike distansene.

Lykke til!