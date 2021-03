Klare til start på Birkebineren Skistadion kl 18 fredag. (Foto: Jan Haugnæss)

- Det er godt å være i gang når en har hatt denne turen i tanken godt over et år, kjente initiativtaker Jan Kristian Haugnæss på da kondis.no møtte den fem mann- og en kvinne-sterke troppen ved Birkebeinerbakken nedenfor Sjusjøen en time etter starten kl 18 fredag kveld.

En staker på blanke ski, en skøyter og de fire andre går med klister med dekning fra start. Vær og føre var aldeles glimrende på den første fjerdedelen av prosjektet med noen få kuldegrader og lite vind. Vinden er det største spenningsmomentet for 4xbirken24-teamet siden yr.no melder om opp mot 10 m/s med 15 m/s fra nord-vest i kastene på lørdagsmorgenen.

På veg inn i lysløypa på Sjusjøen mens mørket senket seg over de ultraseige birkebeinerene.

Løpere som hadde gått Vinterbirken QR på fredag kunne melde om sugende føre pga. nysnø, men mot kvelden gikk den første etappen av 4xbirken24 under gode forhold, noe tiden på første fjerdedel også viser.



Etter vending på Rena venter den vanlige og tyngre Birken-varianten tilbake til BB-stadion med lett økende vind og netto stigning på 200 hm. Mens den første timen fredag kveld gikk i dagslys, må den neste halvdelen gå i mørket uten at det trenger å det bety så mye for farten de kan holde. Anslagsvis vil profilen i seg selv tilsi en halv timens lenger løpstid fra Renasida sammenliknet med fra Lillehammersida, men med vind delvis i mot kan det også bety en hel time.

Kondis.no kommer med oppdatering lørdag formiddag, men du kan også følge sekstetten live på Racetracker



Løypas høyeste punkt på Midtfjellet ble passert for 1. gang litt før kl 20.

Forhåndsomtale: Seks skal gå Birken fire ganger fredag og lørdag