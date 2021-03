I sin første internasjonale vintertriathlon noensinne passerte nordmannen forhåndsfavoritten med to runder igjen på ski og hentet tittelen med et minutts margin.

- Jeg er utrolig glad, sa mutisportatleten som har gjort Ironman på 8.40, men som ikke hadde prøvd vintertriatlon før NM på Heistadmoen ved Kongsberg for en måned siden.



- Jeg visste at jeg var i god form, men hadde ingen anelse om hvordan de jeg lå an sammenlignet med de andre Jeg elsker å gå på ski, og denne løypa var fantastisk. Jeg vil helt sikkert konkurrere mer i vintertriatlon, sa han, intetanende om at han fok den første, men definitivt ikke den sist norske triumfen for dagen.

Juniorene hadde en kortere løype bestende av 3,35 km løp, 4,80 km sykkel og 4,55 km ski. Med bare 16 år og imponerende skiferdigheter dominerte Sivert Ekroll guttenes løp fra start til mål og krysset mållinjen med vel halvannet minutt til lagkamerat Casper Rønning.



Casper Rønning og.Sivert Ekroll etter å ha sikret norsk dobbeltseier i juniorklassen. (Foto: World Triathlons facebookside)



Også i jentens juniorklasse ble det dobbelt norsk ved Julie Meinicke og Theresa Fürstenberg som hadde god luke ned til sin nærmeste russiske konkurrent.





Julie Meinicke jubler for nok et norsk gull i kvinner junior. (Foto: World Triathlons facebookside)



På søndagens stafetter tok Elisabeth Sveum, som var uheldig og ble disket lørdag, og Hans Christian Tungesvik gullet hjem seniorens mix-stafett. Deretter ble Julie Meinicke og Sivert Ekroll verdensmestere i juniorene mix-stafett. I tillegg sikret andrelaget med Theresa Fürstenberg og Casper Rønning dobbeltseier til Norge.

Resultater World Triathlon Winter Championships 20.03. 2021: Elite Menn: Pos First Name Last Name YOB Country Start Time 1 Hans Christian Tungesvik 1992 NOR 45 01:16:47 2 Pavel Andreev 1983 RTF 21 01:17:46 3 Giuseppe Lamastra 1984 ITA 23 01:17:50 13 Oivind Bjerkseth 1988 NOR 29 01:20:31 Kvinner senior: 1 Sandra Mairhofer 1992 ITA 5 01:32:35 2 Romana Slavinec 1990 AUT 3 01:33:23 3 Anna Medvedeva 1989 RTF 8 01:33:49 DSQ Elisabeth Sveum 1990 NOR 14 DSQ Menn junior: 1 Sivert Ekroll 2005 NOR 63 00:37:17 2 Casper Rønning 2004 NOR 69 00:38:51 3 Yaroslav Kurilenok 2002 RUS 65 00:40:48 Kvinner junior: 1 Julie Meinicke 2002 NOR 83 00:43:49 2 Theresa Fürstenberg 2002 NOR 78 00:45:04 3 Anastasiia Nepomilueva 2002 RUS 84 00:48:23

