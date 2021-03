Under det amerikanske studentmesterskapet forrige helg vant Cole Hocker både miles-finalen og 3000 m-finalen - med bare 1 times mellomrom. Begge løpa ble vunnet på en meget overbevisende måte.

Tidligere i vinter løp Cole Hocker 1 mile innendørs på 3.50,55. Da ble han slått av sin gode treningskamerat, ett år eldre Cooper Teare, som vant på 3.50,39. Det gav dem en sjuende- og åttendeplass på verdensstatistikken gjennom alle tider. På årsbestelista i verden ligger de på første- og andreplass, hele 3 sekunder foran tredjemann. Gutta i Oregon-drakten kan med andre ord løpe fort.

Men det som imponerer enda mer, er måten særlig Cole Hocker kan avslutte løp på. I mile-finalen i det amerikanske studentmesterskapet vant Hocker på 3.53,71, noe som var ny mesterskapsrekord. Med 400 meter igjen var det lite som tyda på rekord, men med smått utrolige 27,61 på nest siste runde og 25,87 på siste 200 m fikk vi en langspurt av virkelig verdensklasse. Den gamle mesterskapsrekorden ble slått med over sekundet.

Bare 1 time seinere stilte Cole Hocker til start i 3000 m-finalen. Der møtte han sin hardeste konkurrent, en uthvilt utgave av klubbkameraten Cooper Teare. Da 200 m gjenstod, satte Teare inn et rykk og fikk ei flere meters luke på Cole som lå på tredjeplass. Løpet virka avgjort. Men så la Cole Hocker inn toppgiret sitt, tok igjen Cooper Teare og vant løpet på 7.46,15.

At tida er 2 sekunder bedre enn Jakob Ingebrigtsens vinnertid i EM innendørs, sier ikke så mye da begge løpa var typisk taktiske løp med rolig åpning. Men avslutningen også på 3000 meteren - med mile-finalen i beina - var mer enn imponerende. Cole Hocker løp siste 400 m på 54,78 og den siste 200 meteren på 25,49.

Sisterunden var altså enda raskere enn på mileløpet. Men også den siste 200 meteren ble løpt progressivt, og den siste 100 meteren skal ha gått på 12,14. Det er karer som kan gjøre slikt, en helst bør ha ei god luke til før spurten starter.

Jakob Ingebrigtsen var ikke like hardt pressa mot slutten av sin 3000 meter i EM, men det er interessant å se at Jakobs siste 400 m gikk nøyaktig like fort som Cole Hockers - på 54,78. Men siden Jakob løp mer jevnt hardt på de to siste rundene enn det Cole gjorde, gikk Jakobs sisterunde på 26,59 mot altså 25.49 for Cole.





Se Total Running Productions video om de fantastiske løpa til Cole Hocker og de andre Oregon-løperne: