Snart er det klart for Terrengkarusellen i Kristiansand igjen, i et koronatilpasset arrangement med start uken etter påske. Denne og de to neste ukene kan du varme opp med "Aktivitetsturer".

Tre aktivitetsturer før og i påsken Som en myk start på sesongen arrangerer "Terrengkarusellen i Kristiansand" tre ikke-tellende Aktivitetsturer, med registrering på nettet, henholdsvis i ukene 12, 13 og 14. Den første foregår på Søms-platået på østsiden av Otra/Varoddbrua, og registrering kan skje mellom 22. og 28. mars. Terrengpartiet på Søm er ikke så stort, og mange hadde kanskje ikke tenkt at man kunne sette sammen en løype der, men nå er det klart med en fin runde på 3,5 km med start ved Haumyrheia skole. Se kart og løypebeskrivelse Oppdateringer om de neste turene kommer på Terrengkarusellens facebookside



Tre av over 1500 løpere på 1. løp i Terrengkarrusellen fra Gimlebanen i 2019. (Foto: Guri Sæterlid)

Karusellstart etter påske De tellende løpene i Terrengkarusellen starter etter påske, i uke 15, se terminliste lenger ned.



- Selv om pandemi-situasjonen i øyeblikket langt fra er avklart eller over, lærte vi så mye i fjorårssesongen at vi i år håper å få til et arrangementsopplegg som mange vil bli tilfredse med, skriver Jan R Hansen i terrengutvalget i en epost til deltagerne. Slik blir opplegget for å få til en god spredning av deltakelsen: De som vil gjennomføre ukens løype helt på egenhånd, kan gjøre dette i tidsrommet mellom tirsdag kl. 10 og torsdag kl. 19, og etter løpet registrere deltakelsen sin på nettet.

Tirsdag fra kl. 10 vil løypen først være enkelt merket, med tynne blå bånd (ingen bemanning).

Onsdag kl. 15 – 18 har vi bemannet sekretariat for registrering av fullført/egen tid, og løype merket med tydelige plastbånd.

Torsdag kl. 13 – 18 har vi bemannet sekretariat med adgang til tidtakingspuljer, og full merking med plastbånd og sperringer. Bedriftsidretten Agder's karusellside

Terrengkarusellen på facebook





Fra en av startpuljene i 2. løp 2019, i baneheia. (Foto: Guri Sæterlid)



TERRENGKARUSELLEN 2021 – TERMINLISTE DAG DATO LØP STED LENGDE MIL- SLUKER ARRANGØR Tors 15.apr 1. Sparebanken Sør Gimlebanen 3,8 km 7,6 km Sparebanken Sør B.I.L / Terrengutvalget Tors 22.apr 2. Brannvaktaløpet Baneheia 3.9 km 7.8 km KBR. B.I.L /Terrengutvalget Tors 29.apr 3. NorgesEnergi-løpet Kongsgård 3,2 km 6,4 km NorgesEnergi B.I.L. / Terrengutvalget Tors 06.mai 4. Bankløypa Baneheia 3,6 km 7 km Nordea BIL / Terrengutvalget Tirs 11.mai 5. Walther's løype Baneheia 3,9 km 7,8 km Nikkelverket BIL / Terrengutvalget Tors 20.mai 6. BDO-løpet Jegersberg 4,2 km 8,4 km BDO B.I.L. / Terrengutvalget Tors 27.mai 7. Uniconløpet Odderøya 3,6 km 7 km Team Mosjon BIL / Terrengutvalget Tors 03.jun 8. Gumpen-Gruppenløpet Hamresanden 4.2 km 8.4 km Gumpen Gruppen B.I.L. / Terrengutvalget Tors 10.jun 9. Kjellandsheiløpet Kjellandsheia Søgne 4,9 km 9,9 km Repstad B.I.L. / Terrengutvalget Tirs 15.jun 10. Bragdøyaløpet Bragdøya 4,4 km 8,8 km Terrengutvalget Tirs 17.aug 11. Repstadløpet Langenes Søgne 3,3 km 9,9 km Repstad B.I.L. / Terrengutvalget Tors 26.aug 12. Henning-Olsenløpet* Jegersberg 3.7 km 7.4 Km Henning-Olsen B.I.L./ Terrengutvalget Tirs 31.aug 13. Varoddløpet* Jegersberg 3,7 km 6,9 km Varodd B.I.L. / Terrengutvalget Tors 09.sep 14. Roligheden/ Marvikaløpet Roligheden/Bertesbukta 3,5 km 7,1 km NOV B.I.L / Terrengutvalget Tors 16.sep 15. Tulla's løype Baneheia/Bymarka 3,0 km 7,2 km Huntonit B.I.L. / Elkem B.I.L. / Terr.utv. Tors 23.sep 16. Kanonmuseumløpet Kanonmuseet Vågsbygd 4,5 km 8,9 km MHWirth B.I.L. / Terrengutvalget Tors 07.okt 17. Flekkerøyaløpet Flekkerøya 3,4 km 6,8 km Terrengutvalget Tors 14.okt 18. Gimlevang rundt Gimlebanen 3,3 km 6,6 km Rambøll B.I.L / Terrengutvalget Tors 21.okt 19. Dyreparkenløpet* Kristiansand Dyrepark 3,9 km 7,9 km T.O. Slettebøe B.I.L. / Terrengutvalget *= barneløp (Ingen barneløp våren 2021) ANDRE LØPSARRANGEMENTER 2021 (LØP MED EGNE STARTKONTINGENTER) Dag Dato Arrangement Sted Lengde Arrangør Lør 19.jun "Hvit løypa" Baneheia - Bymarka 6,5 km + 12,4 km Terrengutvalget Tors 24.jun Skau-Skau løpet 30-årsjub. Skau-Skau/Jegersberg 10,9 km + 19,9 km Terrengutvalget Lør 04.sep Sommerskogsløpet Stemmen - Dalane 8 / 12 / 21 km Terrengutvalget / Caledonien BIL Man 13.sep 1000 - trapp løpet Eg-skauen Ca. 2,8 km + 5,3 km Terrengutvalget Lør 09.okt Terrengstafetten Ikke avklart 3 x 2.200 m. Terrengutvalget Man 15.nov Refleksløpet Baneheia 4,1 km Terrengutvalget

