KM og GP-sprinten i vinden i Nybygda søndag

På bakgrunn av gjeldende nasjonale retningslinjer vedr. idrettsarrangement for barn og unge og anbefaling fra kommuneoverlegen i Ringsaker var GP-sprinten kun åpent for utøvere fra klubber i Hedmark skikrets, samt utøvere med fast opphold i Hedmark.



Etter prolog og finaler i alle klasser fra 11 år, ble det avviklet superfinaler for de eldste. Sara Hovde, Mjøsski og Jonathan Hemb Fjeldstad, Hamar SK stakk av med seieren for 15- og 16-åringene. Aurora Gaarder Strand, Strandbygda IL og Sebastian Rød Feragen, Tynset IF viste seg som de raskeste av de superraske i de tre juniorklassene.