Jeg, Tom-Arild, har akkurat vært en tur på Fornebu utenfor Oslo. Jeg tok med meg et par løpesko og et kamera - og sprang en runde på nøyaktig 5 kilometer. Høres kanskje ut som en hvilken som helst vanlig løpetur (kanskje med unntak av kameraet), men denne turen var litt spesiell. Den var grunnlaget for vår Påskekonkurranse - eller "påskeutfordring", om du vil. Utfordringen til deg, blir å løpe en tur på 5 kilometer, og forsøke å gjennomføre på så lik tid som meg, som mulig. Du vet jo ikke hva jeg løp på, men det er også en del av poenget.





Reglene for konkurransen



1.

Løp 5 kilometer en eller annen gang mellom Påskeaften og 2. påskedag. Om du løper på mølle eller ute spiller ingen rolle.



2.

Når du har kommet "i mål" - Ta et bilde av klokka di som viser sluttiden, eller legg ved en link til øktdetaljene dine på for eksempel Strava, og send en epost til konkurranse@kondis.no.



Så enkelt er det å delta! Husk at du må sende resultatet ditt innen midnatt 2. påskedag.



Tilleggskonkurranse / Tips:

Hvis du tar deg tid til å se videoen nedenfor, så får du beskrevet konkurransen nærmere. Du kan også få se noen klipp underveis fra turen, slik at du kanskje får et inntrykk av hva slags fart det går i. Du får også muligheten til å delta i en tilleggskonkurranse, som blir nevnt i filmen. Og du... det vanker selvfølgelig premier.



Premier

Den som avslutter nærmest idealtiden, vinner en t-skjorte og sokker fra Team Kondis. Vinneren får også en valgfri bok fra kondisbutikken.no. Vi vil også trekke ut to tilfeldige deltakere, som får hver sin t-skjorte. Vi trekker også ut en heldig vinner (med riktig svar) fra tilleggskonkurransen vår.



Se filmen nedenfor. Finn fram skoene. Bli med!







Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.



Bli medlem og få mange medlemsfordeler!



Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957