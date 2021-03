Grafén (engelsk: graphene) er for de fleste kjent fra blyanten siden grafitti (blyet i blyanten) er bygd opp av grafén. Fysikerne Andre Geim og Konstantin Novoselov var de første som i 2004 klarte å skille ut grafén, og i 2010 fikk duoen Nobelprisen i fysikk i for "banebrytende eksperimenter med det todimensjonale materialet grafén".



Grafén er ett atom tykt og det tynneste og sterkeste materialet som vi kjenner til. Det er 200 ganger sterkere enn stål og 1000 ganger lettere enn papir. Samtidig er det både fleksibelt og gjennomsiktig.





Den nye terrengskoen Inov-8 Trailfly Ultra G 300 Max kommer til salgs fra 8. april.



Grafén i mellomsåle og yttersåle

Inov-8 var først ute med å ta i bruk grafén i yttersålen i sin G-serie av terrengsko som kom på markedet i 2018. Yttersålematerialet kalles G-grip.



Nå, tre år senere, er Inov-8 også først på markedet med å ta i bruk grafén i skoens mellomsåle. Dette skal gi mellomsålen 25 prosent bedre energiretur enn EVA som tradisjonelt har blitt brukt tidligere.



G-fly - mellomsåle med grafén

Mellomsålematerialet G-fly inneholder og er forsterket med grafén for å gi best mulig demping og beskyttelse mot støt under lange ultraløp i terrenget. Samtidig skal løperen også få best mulig energiretur og kontakt med underlaget. Grafén er dessuten så slitesterkt at det skal doble indistristandarden for lang levetid.





Terrengskoen Inov-8 Trailfly Ultra G 300 Max har grafén både i mellom- og yttersålen.



Inov-8 Trailfly Ultra G 300 Max

Dette nye mellomsålematerialet er nå lansert i den nye terrengskoen Inov-8 Trailfly Ultra G 300 Max. Det brukes dermed grafén både i mellom- og yttersålen.



Mellomsålematerialet G-fly skal hjelpe løpere med å holde høyere hastighet over større avstander og hjelpe føttene til å føle seg friskere lenger. Det skal også forlenge fottøyets levetid.



I tillegg har Trailfly Ultra G 300 Maxet et 10 mm spor under foten, mellom hæl og forfot, som ved løping i terrenget skal tilpasse seg ujevnt underlag og gi foten større bevegelsesfrihet og bedre kontakt med stien og underlaget.



Inov-8 Trailfly Ultra G 300 Max har et dropp (høydeforskjell hæl - forfot) på 6 mm (30-24 mm), veier 300 gram og er beregnet for de som liker å løpe lenge og langt i terrenget.



Skoen kommer i salg 8. april, men kan forhåndsbestilles allerede nå.

Veiledende pris er 195 euro.





Trailfly Ultra G 300 Maxet et10 mm spor under foten, mellom hæl og forfot, som ved løping i terrenget skal tilpasse seg ujevnt underlag​.



Wayne Edy er mannen som grunnla Inov-8 i 2003.

