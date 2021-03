Leder i fjellsportgruppa i HHT, Thomas Pedersen, er løpsleder for HHT ultra. Bildet er tatt under Jotunheimen på tvers i 2020. (Foto: Privat)



Dette er en fin og variert lettløpt skogsti. En må regne med noen myrpartier og bratte bakker også. Målet er å besøke samtlige 6 DNT-hytter som eies av HHT langs ruta. Starten vil være på Savalsætra i Løtenfjellet (519 moh) med målgang på Morskogen vokterbolig som ligger idyllisk til ved mjøskanten (123 moh). Tingstadkoia og Fløtdamkoia vil bli reservert til løpere denne dagen, så her blir det mulighet for litt hvile om noen skulle ønske det. Samtlige som fullfører løpet og har besøkt alle hyttene innen tidslimit på 28 timer vil få medalje.

Support:

Dette er et selv-support løp. For å gjøre det mest mulig rettferdig og likt for alle, er det ikke lov med privat support/følgebil underveis. HHT vil sette ut vannposter og stiller med en enkel matstasjon ved Tingstadkoia,ca. halvveis og i målområdet. Detaljer om dette kommer senere.

Praktisk info:

Starten på Savalsætra går fredag 25. juni klokka 16.00. Det vil ikke være inndeling i aldersklasser, men det blir en liten premiering av raskeste mann og kvinne, samt deltagermedalje til alle som fullfører. Maks antall deltagere er satt til 50.



Det vil bli satt opp transport fra Hamar stasjon klokka 15.10 til startområdet, og mulighet for transport til Eidsvoll stasjon etter målgang. Dette betales ved frammøte.Ekstra bagasje vil bli fraktet fra start til målområdet, pluss liten dropbag ved Tingstadkoia. Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å dusje på Morskogen, men et bad i Mjøsa kan gjøre godt.





Utstyr:

Navigeringsutstyr. Ruta er kun merket med standard stimerking (blå fliser i trærne). Du må kunne beherske kart og kompass eller ha en GPS-enhet som kan følge gpx-spor som alle vil få tilgang til. Enkelt førstehjelpsutstyr inkludert sportstape. Selv om det er den lyseste tiden av året så må en liten hodelykt med. Mat, drikke og sjokolade. Lett vindjakke

Påmelding:

Påmelding: Innen 20. juni til HHT via våre nettsider

Pris: Kr 300,- for DNT-medlem/kr 500,- for ikke-medlem. Dette dekker brødmat underveis og enkel varm mat ved ankomst Morskogen samt bagasjetransport. Eventuell transport Hamar-Savalsætra koster kr 150,- (som betales ved frammøte).

Kontaktperson: Thomas Pedersen, tlf. 911 86 726



Link til påmelding

HHT ultra på terminlista