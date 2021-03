Lørdagens avslutningsrenn i den 11. årgangen av Ski Classics, var også det lengste rennet i Ski Classics historie. Årefjällsloppet i Vålådalen, som også var med i Visma Ski Classics Seasons III-VII, er etter 3 års opphold tilbake med en ny løype på 100 km!



Det så ut til å være flotte forhold i fjellterrenget, men det viste seg at det ikke var lett å ligge i front og beholde en ledelse man opparbeidet seg. Det forsto man også når herreteten tok igjen tetgruppa til kvinnene (herrene startet 45 min etter) - og de holdt følge helt til innspurten.



Det ble dobbelt norsk i Årefjällsloppet. Vi ser her Stian Hoelgaard og Andreas Nygaard sammen med finske Ari Luusua som kom på 3. plass. (Foto: Visma Ski Classics)

Skiftende og spennende i herreklassen

Et renn som spesielt i herreklassen virket avgjort med 30 km til mål, utviklet seg til å bli et av de mest spennende Ski Classicsrenn på lang tid, med stadig nye scenarier på slutten.

Det var svenske Oskar Kardin, som går for det norske Team Ragde Eiendom, som gjorde det første seriøse rykket med circa 3 mil igjen til mål. Ledelsen økte til over 3 minutter og alt tydet på at Kardin skulle vinne en soleklar seier. En større gruppe med 15 mann fulgte nærmest, men ingen så ut til å ville - eller klare - å redusere luken til Kardin.

Litt overraskende var det teamkollega Joar Thele som tok opp jakten og fikk stor luke til resten av den store gruppa. Samtidig tok Kardin igjen de fem kvinnere i tet, som hang seg på svensken, som nå tydelig var sliten og ikke klarte å gå fra kvinnene, og lenger bak knappet Thele inn på svenskens forsprang.

Med mindre enn 10 kilometer igjen så Thele ut som den kommende herrevinneren, og idet han tar igjen Kardin og de tre kvinnene som fortsatt hang på, går han rett i tet - og vi får igjen et lignende scenario som når Kardin tok igjen kvinnene. Alle henger på - tilsynelatende ganske lett - det var helt klart ikke lett å være først i sporet denne dagen.

En pulje på seks mann lå nå 1,5 minutt bak Thele, men med 3 kilometer igjen var også disse i kapp - og nok en 6-mannsgruppe nærmet seg bakfra. Nå virket bordet dekket for den spurtsterke sammenlagtlederen Emil Persson - og kanskje Andreas Nygaard som er tilbake for fullt, men med 1,7 kilometer igjen var det en tredje løper fra Team Ragde Eiendom som rykket; Karsten Johaug. Luken ble aldri mer enn 5 sekunder, og Persson tok en stor del av drajobben for å holde luken minst mulig.

Med 500 meter igjen fikk vi et nytt sceneskifte. Feltet som etterhvert telte 16 løpere, inklusive tre kvinner, begynte å sprekke opp, og det var finske Ari Luusua som dro opp spurten med Andreas Nygaard og Stian Hoelgaard på bakskia. I siste sving var det ingen tvil når Nygaard rykket, han var totalt overlegen i spurten og paraderte inn til seier foran Hoelgaard og Luusua. "Selvsagt" var det en Team Ragde Eiendom-løper som vant.



Andreas Nygaard var suveren i spurten. (Foto: Visma Ski Classics)

Når vi først har nevnt fire løpere fra Team Ragde Eiendom tar vi med en femte som også imponerte. Anders Aukland, som neste år fyller 50 år, var med i 6-mannsgruppa som tok igjen Thele - og han sikret seg en sterk 7. plass 1,5 sekunder bak Visma Ski Classics vinner Emil Persson.

Bak Emil Persson i Visma Ski Classics totalt kom Tord Asle Gjerdalen på 2. plass og Oskar Kardin på 3. plass.

- Du måtte ha de beste skiene for å kunne vinne dette løpet. Kardin var supersterk, men vi tok ham igjen noen få kilometer før mål. Jeg følte meg veldig sterk og hadde gode ski. En perfekt måte å avslutte sesongen på, sier Andreas Nygaard.



- Det har ikke vært den beste sesongen for meg, så jeg er veldig glad nå. Løpet var veldig tøft, men også spennende, sier andremann Stian Hoelgaard.

TOPP 20 I HERREKLASSEN:

1 ANDREAS NYGAARD NOR TEAM RAGDE EIENDOM 5:04:48.2 2 STIAN HOELGAARD NOR TEAM KOTENG 5:04:51.0 3 ARI LUUSUA FIN VLTAVA FUND SKI TEAM 5:04:53.8 4 ØYVIND MOEN FJELD NOR LAGER 157 SKI TEAM 5:04:58.2 5 EMIL PERSSON SWE LAGER 157 SKI TEAM 5:04:58.8 6 KARSTEIN JOHAUG NOR TEAM RAGDE EIENDOM 5:04:59.8 7 ANDERS AUKLAND NOR TEAM RAGDE EIENDOM 5:05:00.3 8 TORLEIF SYRSTAD NOR TEAM KOTENG 5:05:01.7 9 OSKAR KARDIN SWE TEAM RAGDE EIENDOM 5:05:02.6 10 JOHANNES EKLÖF SWE TEAM RAMUDDEN 5:05:06.9 11 MORTEN EIDE PEDERSEN NOR TEAM NORDIC ATHLETE 5:05:13.0 12 JOAR THELE NOR TEAM RAGDE EIENDOM 5:05:14.5 13 TORD ASLE GJERDALEN NOR TEAM XPND FUEL OF NORWAY 5:05:21.2 14 ANTON KARLSSON SWE LAGER 157 SKI TEAM 5:06:58.6 15 MAGNUS VESTERHEIM NOR TEAM KAFFEBRYGGERIET 5:08:48.9 16 ALEXIS JEANNEROD FRA TEAM DÉCATHLON EXPÉRIENCE 5:09:08.5 17 KASPER STADAAS NOR 5:11:18.7 18 STANISLAV ŘEZÁČ CZE SLAVIA POJIŠŤOVNA SPORT TEAM 5:12:04.1 19 ALEXEY DVOSKIN RUS RUSSIAN WINTER TEAM 5:13:35.3 20 MARCUS JOHANSSON SWE LAGER 157 SKI TEAM 5:15:22.2

Emilie Fleten (2. plass) og Thea Krokan Murud (3. plass) sammen med vinneren Lina Korsgren. Foto: Visma Ski Classics

Nok en seier til Lina Korsgren, men to norske på pallen

Kvinneklassen startet 45 minutter før herrene, og lenge var det en ganske stor gruppe i tet. Vi så blant annet Linn Sömskar som gikk med festesmøring og lenge var med helt framme, men halvveis i det 100 kilometer lange løpet var det en gruppe på fem løpere i tet; to svenske, to norske og en fransk.

At Lina Korsgren, Ida Dahl og Emilie Fleten var i tetpulja var som ventet, men også Thea Kroken Murud og Roxane Lacroix heng med lenge. Den franske løperen var stadig framme og tok føringer, men mot slutten måtte hun slippe de andre som kjempet om seieren.

Det ble en merkelig avslutning for kvinneklassen, der de beste lå i feltet med harreløpere. Først ble de tatt igjen av - og hang seg på - Oskar Kardin da han var i suveren ledelse. Senere kom Joar Thele og tok igjen pulja. Farten økte noe, men alle hang på. Inn mot mål var det en miks av herrer og kvinner i "hovedfeltet" - og de som hang på aller best i spurten var Lina Korsgren som vant og Emilie Fleten som kom på 2. plass tre sekunder etter Lina. Det var Emilies fjerde 2. plass på årets åtte renn.

Lina Korsgren med seierskransen. (Foto: Visma Ski Classics)

Thea Krokan Murud imponerte med 3. plass og dyttet Ida Dahl ut av pallen med god margin.

I Visma Ski Classics totalt vant Lina Korsgren foran Ida Dahl og Emilie Flaten.

- Det føles fantastisk å stå her etter dette løpet. Jeg er så glad og så sliten. De varme forholdene gjorde det veldig tøft. Jeg har kjempet og slitt mye i dag, sier Lina Korsgren.



- Jeg er fornøyd. Jeg følte meg bra hele veien. Det var et kult langt løp. Jeg vet hva jeg må gjøre for neste sesong. Trene opp spurtstyrken slik at jeg kan vinne løp, sier Emilie Fleten.

TOPP 20 I KVINNEKLASSEN:

1 LINA KORSGREN SWE TEAM RAMUDDEN 5:50:10.1 2 EMILIE FLETEN NOR TEAM KOTENG 5:50:13.7 3 THEA KROKAN MURUD NOR TEAM KAFFEBRYGGERIET 5:50:29.9 4 IDA DAHL SWE TEAM RAMUDDEN 5:51:13.0 5 ROXANE LACROIX FRA TEAM DÉCATHLON EXPÉRIENCE 5:55:23.6 6 BRITTA JOHANSSON NORGREN SWE LAGER 157 SKI TEAM 5:57:11.6 7 LINN SÖMSKAR SWE TEAM NORDIC ATHLETE 5:57:28.7 8 KATEŘINA SMUTNÁ CZE ED SYSTEM BAUER TEAM 5:57:32.4 9 SOFIE ELEBRO SWE TEAM PARKETTPARTN. SJUSJØEN 5:57:40.6 10 ELIN MOHLIN SWE LAGER 157 SKI TEAM 5:58:01.4 11 LAILA KVELI NOR TEAM ENGCON 5:58:04.0 12 HELI HEISKANEN FIN SLAVIA POJIŠŤOVNA SPORT TEAM 6:02:31.6 13 ANIKKEN GJERDE ALNES NOR TEAM RAGDE EIENDOM 6:05:23.9 14 JULIA ANGELSIÖÖ SWE TEAM PARKETTPARTN. SJUSJØEN 6:21:55.8 15 KLÁRA MORAVCOVÁ CZE SLAVIA POJIŠŤOVNA SPORT TEAM 6:29:26.0 16 KAROLINA HEDENSTRÖM SWE LAGER 157 SKI TEAM 6:33:26.1 17 ODA NERDRUM NOR TEAM KAFFEBRYGGERIET 6:46:29.5 18 TEREZA HUJEROVÁ CZE SLAVIA POJIŠŤOVNA SPORT TEAM 7:07:44.7 19 FRIDA ØYGARD NOR TEAM NTNUI SWECO 7:08:56.3 20 PIRET PÄRNIK EST TEAM NORDIC JOBS WORLDWIDE 7:10:03.8



Alle resultater fra Årefjällsloppet

VISMA SKI CLASSICS