Verden er ikke så vant med masseløp for tida, men i Australia er de i gang. Søndag 28. mars ble NAB RunWest arrangert med 12 og 4 km på programmet. 1986 (1023 kvinner og 963 menn) løp den lengste distansen på tid, mens 787 (427 kvinner og 360 menn) gjorde det samme på 4 kilometeren. Det vil si at til sammen fikk 2773 løpere notert ei tid i resultatlista, men ifølge arrangøren var det over 4000 som deltok.



"Det 4 km lange familieløpet hadde en uslåelig fellesskapsatmosfære med inkludering av folk med ulike ferdigheter og nivåer - fra småbarn til besteforeldre. Her var både gående og folk som ble båret på ryggen eller satt i rullestol. Alle sprengte de ulike personlige mål", heter det i oppsummeringen hos Athletics Australia.



Mange løp også svært fort, og raskest på 12 km var Kieren Tall og Annabel White som løp på 36.02 og 41.50. Vinnertida i herreklassen gir et snitt på 3.00 per km i det som nok var ei mer variert enn rask løype. Kieren Tall har da også så gode baneperser som 13.50 på 5000 m og 28.47 på 10 000 m.



Kvinnevinner White som holdt en snittfart på 3.26 per km, har 16.45 som 5000 m-pers. På 4 km var nivået i teten mer beskjedent med 14.18 som vinnertid i herreklassen og 16.08 i kvinneklassen.



Men det viktigste nå var nok å gi også mosjonistene et tilbud. Under koronanedstengningen har eliten i større grad enn breddeutøverne hatt et konkurransetilbud. Dermed var det mange glade trimmere som satte pris på igjen å kunne møtes til løp. På arrangørens Facebook-side vanker det mye skryt, og her er et typisk eksempel:



"For et fantastisk arrangement i ei flott ny løype. Jeg elska hvert minutt av det. De frivillige var så vennlige, glade, oppmuntrende og støttende. Jeg vil helt klart komme tilbake i 2022."



En annen deltaker skriver: "Hvem la merke til sjimpansene som klappa da vi løp forbi?"



Løypa starta på en motorsportbane før den snodde seg gjennom Sydney Zoo med løver, elefanter, aper, giraffer og mange andre dyr før den fortsatte inn i Sydneys største grøntområde, Western Sydney Parkland.



Det løpet hittil i år som skal ha hatt flest deltakere, er imidlertid ikke NAB RunWest, men Buriram Marathon, Half Marathon & 10K i Thailand. Det gikk i forrige uke og hadde 13017 deltakere.



Et stort og sterkt felt la av gårde inne i Sydney Motorsport Park. (Foto: thesundaylongrun)



12 km menn Tid 12 km kvinner Tid Kieren Tall 36:02 Annabel White 41:50 Keith Macpherson 37:36 Amy Cogle 42:48 Sam Hopper 37:54 Amy O'Halloran 44:05 4 km menn Tid 4 km kvinner Tid Will Summer 14:18 Briony Norton 16:08 Cam Williams 15:16 Emalee Olbrich 18:09 Thomas Olbrich 16:21 Sarah Eyears 18:20



Alle resultat



Løpsgleden bobla over for både små og store løpere. (Foto: thesundaylongrun)



Noen brydde seg mer om opplevelsene underveis enn om å få ei best mulig sluttid. (Foto: thesundaylongrun)





Løpsunderlaget gjennom Western Sydney Parkland var kanskje ikke av mykeste sort, men omgivelsene var det lite å utsette på. (Foto: arrangøren)