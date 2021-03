Norwegian Majors er en samling av ni ulike løp i Norge med tre løp for hver av distansene maraton, halvmaraton og 10 kilometer. Målet er enkelt: Fullfør tre løp innen én kategori i løpet av ett år. Løpene er spredt både tidsmessig og geografisk og er mynta på både mosjonister og eliteutøvere.



Planen var også i år at alle som fullførte tre løp, skulle fått en egen flott medalje. Eliteløperne skulle på sin side få en spennende mulighet til å kjempe om sammenlagtseieren gjennom å ha lavest akkumulert sluttid på de tre utvalgte løpene. De seks vinnerne (dame- og herreklassen på maraton, halvmaraton og 10 kilometer) ville også fått en ekstra påskjønnelse som vinnere av ligaen.



I fjor skulle serien gått for første gang, men ble avlyst som en følge av at alle løpene ble avlyst eller utsatt. Nå har det samme skjedd med årets serie.



– Det er leit at vi nok en gang må avlyse dette nye konseptet, men samtidig gir det oss mulighet til å kjøre på for fullt med en forutsigbar og gjennomførbar utgave i 2022, uttaler Kondis-president Tim Bennett til friidrett.no som rapporterer om avlysningen.



Friidrettsforbundets mosjonsanvarlige, Magnus Næss Trosdahl er enig i at det er best å vente til 2022:



– Det er veldig kjedelig, men samtidig lå det litt i kortene. Vi får vente til samfunnet er tilbake igjen til normalen og konseptet kan gjennomføres i en komplett utgave slik det fortjener.



Foreløpig er ingen av de ni løpene som inngår i seiren avlyst, men Bergen City Marathon og Sentrumsløpet er utsatt fra vår til høst.

Maraton

- Bergen City Maraton (24. april) - utsatt til 28. august

- Midnight Sun Marathon, Tromsø (19. juni)

- Oslo Maraton (18. september)

Halvmaraton

- Nordmarka Skogsmaraton, Oslo (19. juni)

- Trondheim Maraton (4. september)

- 3-sjøersløpet, Stavanger (6. november)

10 kilometer

- Sentrumsløpet, Oslo (24. april) - utsatt til 28. august

- Sommerløpet, Kristiansand (21. august)

- Hytteplanmila, Hole (16. oktober)



Dermed gjenstår det å se om alle gode ting er tre. Sjøl om Norwegian Marathon har hatt en trang fødsel, så vi får krysse fingrene for at serien som er inspirert av Marathon Majors, kommer i gang i sitt tredje forsøk til neste år.

