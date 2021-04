Opprinnelig skulle U18-EM ha godt i Rieti i juli i fjor, men ble utsatt med vel et år. Nå har den lokale arrangøren i samråd med italienske myndigheter og Det europeiske friidrettsforbundet bestemt seg for å avlyse mesterskapet.

– Vi er sjølsagt veldig skuffet over at vi ikke er i stand til å tilby et mesterskap for U18-utøvere i 2021, men vi ønsker å takke den lokale organisasjonskomiteen og Det italienske friidrettsforbundet for deres harde arbeid med å prøve å få til arrangement under disse eksepsjonelt utfordrende omstendighetene, uttalte interimpresidenten i Det europeiske friidrettsforbundet, Dobromir Karamarinov.

Den nyvalgte presidenten i det italienske friidrettsforbundet, Stefano Mei, uttrykte det på omtrent samme måte:

– Jeg er veldig skuffet over at våre utøvere under 18 år ikke vil få sjansen til å konkurrere i U18-EM i Rieti i slutten av august. Dette var et mesterskap som både Det italienske friidrettsforbundet og den lokale organisasjonskomiteen forberedte med stor entusiasme og som vi prøvde å realisere helt til nå i det siste, uttalte Mei som sjøl ble europamester på 10000 m i Stuttgart i 1986, og som også har både sølv og bronse på 5000 m fra EM.

Skuffet er nok også en god del norske utøvere. Norge har flere fremadstormende distanseløpere som kunne vært aktuelle for mesterskapet. I desember intervjua vi en av dem, Mikkel Bakken, som hadde satt norsk rekord på 10 km i 15-årsklassen med 31.55. Han uttalte at U18-EM i Rieti var et hovedmål for den kommende sesongen:

– Da må jeg forbedre meg med 15 sekunder og løpe under 8.35 på 3000 m. Jeg tror det er realistisk dersom jeg får trent bra gjennom vinteren.

Men det er flere enn Bakken som kunne klart å kvalifisere seg til mesterskapet – dersom det hadde blitt noe av det. Nå får vi håpe de finner seg andre fine mål å trene imot.

Neste utgave av U18-EM vil gå i Jerusalem 4.-7. juli 2022.





15 år gamle Mikkel Bakken som i fjor høst løp Hytteplanmila på 31.55 var en av dem som hadde U18-EM som sesongens store mål. (Foto: Kjell Vigestad)