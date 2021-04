Man skulle nesten tro at det stod om store premiepenger når man i en konkurranse klarer å få deltagerne til å tilbakelegge 49.600 høydemeter i løpet av mars måned og deretter kårer vinnerne i en finale med et 24-timers løp, men faktum er at den eneste premieringen i Hagemanns Høydemeterløp er en sinkbøtte med påmalt tekst.

Det hele ble avgjort ved midnatt 1. april etter at de 19 gjenstående deltakerne hadde konkurrert med å løpe lengst i løpet av 24 timer.

Det startet med 109 påmeldte deltagere som utfordret seg selv og hverandre med å skulle ta 49.600 høydemeter i løpet av mars måned. 19 personer fullførte utfordringen og det hele ble da avgjort med en finale som var et 24 timers flatt løp der de skulle samle så mange kilometer som mulig. Dette ble en skikkelig thriller der finalistene stod for noen ganske utrolige prestasjoner. Og det ble der kåret vinnerne som kan innkassere bøttene, Rune Hystad og Øyunn Bygstad.

Resultatliste finale Hagemanns Høydemeterløp:

Menn:

1: Rune Hystad 201, 28 km (vinner)

2: Odd Edøy 174,69 km

3: Håvard Huru Bergene 169,67 km

4: Rune Kvam 163,08 km

5: Ole Holgersen 161,11 km

6: Jon Brunvoll 151,49 km

7: Bjørnar Tyberg 132,30 km

8: Ottar Røed 50.07 km

9: Eivind Sørdal Hagen 40,06 km

10: Atle Kristian Dahlgren Hornnes 39,53 km

11: Mika Larsen 10,18 km

12: Frode Sørhøy 1,4 km

13: Fred Husøy Andersen 0,72 km

14: Jan Halvorsrød 0 km

Damer:

1: Øyunn Bygstad 172,69 km

2: Mari Melsom Kristensen 160,79 km

3: Eileen Hanevold 104,05 km

4: Camilla Friseid Skaugrud 100,97 km

5: Maria Nordfjell 13,35 km

6: Anna Magrethe Tråve

6: Kristin Solbakken

6: Merete Wang

6: Deimantė Ražukienė

6: Kristine Nore



Rune Hystad og Øyunn Bygstad (Bilder fra fb-profiler).

Medieinteresse for Hagemanns høydemeterløp

Einar Hagemann har klarte å lage mye oppmerksomhet og engasjement rundt sine ekstreme eventer, og hans høydemeterløp har blitt omtalt i flere medier. Her er en sak fra NRK Sørlandet der Kondis sin egen ultraløpsekspert Olav Engen uttaler seg:

NRK Sørlandet har også et intervju med Øyunn Bygstad:

Vinner Rune Hystad har også lagt ut en beskrivelse av sitt finaleløp i Fædrelandsvennen: Et døgn jeg aldri kommer til å glemme