Vi i Kondis hengte oss på den debatten som har vært om løpesko med karbonfiber i sålen, og vi hadde den 1. april en sak om at vi kom til å legge om statistikkføringen slik at den ble splittet mellom standardsko og supersko. Det var ikke tilfeldig at denne saken ble lagt ut den 1. april. Dette var nemlig en aprilsnarr!

Det er i hvert fall sikkert at de nye skotypene har gitt bedre løpstider, og vi i Kondis har fulgt med på den debatten som har vært rundt dette, det kan man lese om på de lenkene som ligger i artikkelen vår.

Det vil kanskje komme flere regler omkring hvilke skotyper som er lovlige og hvilke som ikke er det, men vi i Kondis fortsetter i hvert fall med å føre statistikken uavhengig av hvilke sko man har brukt.

Det som er sikkert er at Kondis kommer til å følge med på det som skjer innenfor utviklingen av løpesko.

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957