Så langt er det registrert 404 deltagere hvorav 47 på maraton og 357 på halvmaraton i RW's Langfredagsmaraton, et løp som inngår i Runner's World Challenge serien av virtuelle løp og utfordringer som går gjennom hele året. Uten forkleinelse for de mange som løper mest for å delta og med mindre tanke på tider og rangeringer nevnes her de beste blant kvinner og menn på hver distanse og i veteranklassene.

Halvmaraton menn

1 Mats Holvik 30-34 år 01.21.54 2 Tomas Langgård 40-44 år 01.22.31 3 Andreas Lervik 35-39 år 01.24.44

Halvmaraton kvinner

1 Linda Nygård 45-49 år 01.30.10 2 inordal@hotmail.com (*) 40-44 år 01.30.32 3 Lena Sørlie 30-34 år 01.32.30

Maraton menn

1 Håkon Urdal 40-44 år 02.37.51 2 Steinar Westerberg 50-54 år 02.59.29 3 Anders Kjellen 40-44 år 03.13.19

Maraton kvinner

1 Caroline Mauseth 35-39 år 03.52.47 2 Kari Mette Selle Kristiansen 40-44 år 03.57.10 3 siri klevset 45-49 år 03.59.18

(*) Trolig Iren Nordal, Midsund IL

Veteranklasser

Halvmaraton menn

40-44 år Tomas Langgård 01.22.31 45-49 år Frode Mauren 01.29.10 50-54 år Rune Meier 01.39.20 55-59 år Are Frode Seljevoll 01.37.31 60-64 år Bjørnar Hallset 02.08.37 65-69 år Arnstein Arvesen 01.49.54 70-74 år Vidar Olderkjær 01.43.44 Over 75 år Tore Mundal 02.07.20

Halvmaraton kvinner

40-44 år inordal@hotmail.com 01.30.32 45-49 år Linda Nygård 01.30.10 50-54 år Mona Johannessen 01.41.21 55-59 år Åslaug Røberg 01.45.27 60-64 år Bjørg Fagnastøl 02.07.13 65-69 år Anna Magrethe Tråve 01.55.33

Maraton menn

40-44 år Håkon Urdal 02.37.51 45-49 år Adam James 03.49.57 50-54 år Steinar Westerberg 02.59.29 55-59 år Morten Vestvik 03.37.41 60-64 år 65-69 år Truls Roar Fossbekk 04.14.59

Maraton kvinner

40-44 år Kari Mette Selle Kristiansen 03.57.10 45-49 år siri klevset 03.59.18 50-54 år Marit Tørstad 04.21.18 55-59 år Astrid Fossaa Viga 04.06.17 60-64 år Anne Kate Sølversen 04.06.17

