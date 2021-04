Konkurransen gikk i klassisk stil, og løypa som hadde start og mål på Skeikampen Skiarena, var på 19,5 km. Det var en litt kortere utgave enn det tradisjonelle rennet som også har hatt ei sløyfe inne på stadionområdet før løperne har dratt ut i det flotte skiterrenget på Skeikampen.

Pengepremiene ble beholdt sjøl om rennet ble omgjort til virtuell versjon, og det vanka 2500, 1000 og 500 kroner i premie til de tre beste i kvinne- og herreklassen.

Slik sett ble det en ok timesbetaling for Heidi Weng og Martin Løwstrøm Nyenget som brukte henholdsvis 54.12 og 47.49 på de knappe to milene. Begge var nokså utrua, og Heidi hadde over 5 minutts forsprang til Mari Nordlunde på andreplass og ytterligere 9 minutter sin søster Merete Weng på tredjeplass.

Mattis Stenshagen tok andreplassen i herreklassen med 50.50, mens Henrik Haugland Syverinsen ble nummer tre med 54.52. Heidi Weng hadde med andre ord tredje beste tid totalt.

I alt finner vi 16 deltakere i resultatlista, og 6 av dem er kvinner. For å delta måtte en gå traseen en gang mellom 24. mars og 4. april.





Skeikampen er kjent som et skikkelig langrennseldorado med massevis av godt preparerte løyper i variert terreng. (Foto: arrangøren)



