På Bislett Games' heimeside ble i dag følgende publisert:



"Det terminfestede Wanda Diamond League-stevnet på Bislett torsdag 10. juni blir utsatt. Med bakgrunn i den gjenåpningsplanen som regjeringen la frem 7. april, ser Bislett Alliansen det som umulig å arrangere et normalt stevne på den planlagte datoen.

I forhold til gjenåpningsplanen må man minst ha kommet til nivå tre for at det skal la seg gjøre å kunne arrangere et internasjonalt stevne som Bislett Games. Selv om planen ikke inneholder spesifikke datoer, vil dette trolig tidligst kunne skje i midten eller mot slutten av juni. Siden kansellering er uaktuelt, jobbes det derfor med planer for en ny dato på et senere tidspunkt. Ett alternativ kan være cirka en måned senere, det vil si i begynnelsen av juli. Et annet alternativ er etter OL i Tokyo, altså fra en gang rundt midten av august."



Vi kan også lese at det ikke er aktuelt å arrangere et nytt "Impossible Games", slik det ble gjort i fjor:



"Samfunnet er så nærme en normalitet at arrangørens eneste plan nå er å arrangere et så normalt Bislett Games-stevne som overhodet mulig," heter det i meldingen.



Bislett Games skulle vært det fjerde stevnet i årets Diamond League-serie, etter Rabat, Doha og Roma. Fremdeles er det usikkert hva som skjer med de andre stevnene. Dersom flere stevner må utsettes, kan det bli vanskelig å finne plass til alle de 14 arrangementene.



– Det er trangt om plassen i begynnelsen av juli. Men vi har så vidt kommet i gang med avklaringene internasjonalt, og det er mye å ta hensyn til. Blant annet våre TV-sendinger til 110 land. Det er der de store inntektene ligger for oss, sier Steinar Hoen til VG.



Kondis-medlemmer har vanligvis brukt å få 20 prosent rabatt på billetter til Bislett Games. Det er lov å håpe at det blir mulig å fylle tribunene også i år.





Med Ingebrigtsen-gutta i godform så ville nok billettsalget blitt bra også i år. (Foto: Bjørn Johannessen)



Opprinnelig kalender for Diamond League

MEETING COUNTRY DATE Rabat MAR 23rd May 2021 Doha QAT 28th May 2021 Rome ITA 4th June 2021 Oslo NOR 10th June 2021 Stockholm SWE 4th July 2021 Monaco MON 9th July 2021 London GBR 13th July 2021 Shanghai CHN 14th August 2021 Eugene USA 21st August 2021 China2 CHN 22nd August 2021 Lausanne SUI 26th August 2021 Paris FRA 28th August 2021 Brussels BEL 3rd September 2021 Zurich SUI 8th-9th September 2021

