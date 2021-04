Kentaro Indo løp i fjor 106 km på under 21 timer som takk for at folk donerte penger til Sykehusklovnene. Kentaro er en løpeglad NTNU-student og samtidig løpsdirektør for Klovneløpet. I år planlegger han å gjenta fjorårets suksess, og håper at folk donerer mer penger slik at han kan løpe enda lengre.



Klovneløpet er en studentorganisasjon som ti år på rad har arrangert studentløp til inntekt til Sykehusklovnene. Alle inntektene fra sponsorer og løpsavgifter går til at Sykehusklovnene kan fortsette det viktige arbeidet med å underholde syke barn.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



Kentaro Indo på vei mot Suldalsosen under fjorårets ultraløp. Den 17. april i år er planen å løpe mot Stjørdalen.



Den 17. april går ferden mot Stjørdalen

På grunn av koronapandemien ble det store begrensninger for å arrangere løp i 2020. Klovneløpet måtte derfor finne nye metoder for å samle inn penger. Kentaro Indo tok da utfordringen på å løpe ti meter per krone donert til Klovneløpet. Prosjektet "Klovneløpet Ultra" ble en stor suksess, og Kentaro løp inn de 10.600 kronene, altså 106 km, på under 21 timer.



I år har Kentaro tatt samme utfordringen. Den 17. april har han planlagt å begynne turen mot Stjørdalen og løpe så langt pengene rekker. Håpet er selvfølgelig å slå fjorårets rekord slik at han får en ordentlig utfordring. Og ikke minst slik at Sykehusklovnene får penger til å nå ut til enda flere barn.



Klovneløpets facebook-side



Klovneløpets nettside



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



En avkjølende vannpause i Suldal under fjorårets løp.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



I fjor ble det 106 km, og 10.600 kroner, til inntekt for Sykehusklovnene. Målet i år er å kunne løpe enda lengre - og samle inn enda flere kroner.



Klovneløpet 16. september

I fjor måtte det "ordinære" Klovneløpet avlyses, men i år er planen å arrangere løpet torsdag 16. september. Det blir da 10. gang løpet arrangeres. Sist løpet ble arrangert, i 2019, var det nesten 300 studenter som deltok - og nærmere 100 frivillige som stod for planleggingen.





I fjor måtte det ordinære Klovneløpet avlyses på grunn av koronapandemien, men i 2019 var det nærmere 300 studenter som deltok.