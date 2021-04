Cybex kommer nå med en helt ny kategori med sportsprodukter, Cybex Sport. Den består foreløpig av to nye barnevogner og er utviklet av Martin Pos, tidligere idrettsutøver og grunnlegger av Cybex. Den nye kategorien skal appellere til alt fra trendsettende foreldre og profesjonelle idrettsutøvere til helse- og treningsentusiaster.







Trekke eller skyve: Med Cybex Zeno kan man velge om man vil trekke eller skyve barnevogna.



To typer

Den ene barnevognen i den nye kategorien heter Zeno og er den første av sitt slag i Norge. Den kan nemlig trekkes bak deg, uten at du bruker hendene. På den måten kan du både sykle, løpe og gå på ski mens du har med deg barnet ditt.



Den andre barnevognen heter Avi og er en lettvekt-barnevogn for de som liker å løpe. Den har lav vekt, god presisjon og høy ytelse. Avi er spesialdesignet for å fungere utmerket på løpetur, uavhengig av terreng.



Både Zeno og Avi har det karakteristiske Cybex-designet, som blant annet har fått oppmerksomhet fra den prestisjetunge designprisen Red Dot Award.



– Som et team bestående av tidligere idrettsutøvere og foreldre var vi veldig glade for å kunne utvikle en serie med produkter som inspirerer aktive foreldre til å være frie til å gjøre de sportslige aktivitetene sine, som resulterer i sunnere og lykkeligere liv for hele familien, sier Martin Pos.



– Personlig er denne kolleksjonen noe jeg har stor lidenskap for og er stolt av å lansere. Stilene vi debuterer med i sportskolleksjonen nå er bare begynnelsen av en ekspansiv kategori for oss, og det vil komme mye mer, tilføyer Pos.







Allsidig: Cybex Zeno kan brukes til både løping, sykling og ski.



Trille barnevogn uten å bruke hendene

Cybex Zeno er en såkalt "4-i-1" multisport-barnevogn. Det betyr at den har en multisport-adapter som skal gi en rask og sikker overgang fra ordinære hjul, til ski og til både sykkelfeste og løpefunksjon. Her trengs ingen ekstra verktøy.



Zeno har også en "hands-free-modus" der du trekker den bak deg med et justerbart midjebelte uten å bruke hendene. Det gjør det enkelt å bevege seg og lar overkroppen røre seg fritt for en naturlig løpestil. I tillegg sitter barnet ditt godt og sikkert i vognen med et polstret sportssete for en komfortabel og sikker sittestilling.



Zeno har også en "Push-modus", der du triller barnevognen slik som andre barnevogner. Vognen passer for barn fra seks måneder og helt opp til fire-årsalderen. Dermed er dette en god investering der du kan bruke vognen i mange år. Ønsker man å løpe med vognen skal barnet ha blitt ni måneder gammel.





ZENO: Barnevognen Zeno kan trekkes bak deg, uten at du bruker hendene, og kan brukes til både løping, sykling og ski. Den finnes i flere ulike farger. Prisen er fra 9098 kroner.





AVI: Barnevognen Avi er en lettvekt-barnevogn for de som liker å løpe - uavhengig av terreng. Finnes i flere ulike farger. Prisen er fra 6248 kroner.