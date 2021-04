Helge Åse hadde lenge båret på en drøm etter at han begyndte i løpsmiljøet i Egersund. Da han begyndte å nærme seg sin 50 års dag så ble tanken mer og mer gjeldene. Han ville invitere sine løpevenner i Egersund til en løpende bursdagsfeiring. I disse tidene vi nå er inne i passet det veldig bra å ha feiringen utendørs.



Helge opprettet arrangment på facebook og hele 18 løpere meldte seg på denne utradisjonelle bursdagen. Valget falt på en kjent og kjær løpstrase i distriket. Rødland til Egersund som følger "Opplev Dalane" turstien og går i terreng og på skogsbilveier. Taxi ble bestilt, og munnbind og håndsprit var obligatorisk da vi møtte i tunet til Helge Åse. At vinteren hadde kommet i retur gjorde bare turen ekstra krevende og snøen satte et ekstra preg på dagen.



Da undertegnede fikk æren av å løpe et strekk alene med Helge Åse gikk praten om løst og fast. Helge mente at løping hadde gitt han en ekstra dimensjon i livet og var veldig taknemmelig for alle de flotte løpsopplevelsene årene i EIK friidrett hadde gitt ham. Helge har i en årrekke hatt som mål om å løpe under 20 min på 5 km og under 40 min på 10km før fylte 50år. Flere år har han vært veldig nære. i 2020 var endelig året han skulle lykkes. Da Covid-19 gjorde sitt inntok i Norge og de fleste løp ble avlyst gjorde dette at EIK friidrett arrangerte flere lokale baneløp. Helge gikk til innkjøp av de nye carbon skoene og fløy inn til 18.36 på 5000m og 39.23 på 10 000m. Målsettinge var nådd og når han i tillegg løp inn til 10.36 på 3000m så han lyst på å gå inn i 50-årene.



Dagens feiring på forholdsvis 28 tunge km ble en fin affære. Nivået var forskjellig på de ulike utøverne og farten ble tilpasset både forhold og de enkelte. Dagen ble komplett da barna til Helge hadde disket opp med tidenes drikke og matstasjon en snau mil før Egersund.





Helge Åse tar selfie av hele løpegjengen før de legger ut på sine 28 km til Egersund. Foto: Helge Åse.





Løpere på vei over hengebroen med "turisthytta" Storlibu som ligger ved Nodlandsvannet. Foto: Thomas Hetland.





Øystein Jørgensborg ved Støle. I dette partiet var det nærmere 15cm snø. Foto: Thomas Hetland.





Fredrik Andersen og Trond H Svanøe løper langs traktorveien etter Gløbstad. Foto: Thomas Hetland.





Morten Tengesdal som var feltets yngste deltager på 25 år spøkte underveis om Helge Åse var med på tilsvarende feiring når Morten var 50 år. Foto: Thomas Hetland.





Bård H Kvinen og Børge Hansen nærmer seg Storlibu i flott landskap med snødekte fjell i bakgrunnen. Foto: Thomas Hetland.





Odin Lønseth, Celina -iversen Åse og Hermine Iversen Åse hadde disket opp med tidens matstasjon i Kjervall som ligger en snau mil før Egersund. Foto: Thomas Hetland.





Bård H Kvinen, Thomas Hetland og Morten Tengesdal nærmer seg matstasjonen og ny energi. Foto: Ingve Aalbu.





Helge Åse får overlevet karikatur tegning som er tegnet av den dyktige EIK løperen Bård H Kvinen. Foto: Ingve Aalbu.