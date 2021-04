Agder Bedriftsidrettskrets starter denne uka opp med sin populære terrengkarusell.



Full oversikt over løpene i sesongen 2021 finner du her



Arrangøren melder om at det har vært usikkerhet om hvilken gjennomføringsmåte som ville bli tillatt å ha, men etter søknad til kommuneoverlegen i Kristiansand fikk Bedriftsidrettskretsen ved Sigmund Lode og Utvalgets leder John Humborstad fredag 9. apil godkjennelse av følgende løpsavvikling for det første karuselløpet:

Ukens løype med 3 døgns åpningstid med enkel oppfangende merking.

Ingen fellesstart, kun en liten infotavle med markering av start/mål og smittevernregler.

Ukens løype fra tirsdag kl. 10 til torsdag kl. 19 med selvregistrering, gjøres via kretsens nettside.

Onsdager fra kl. 15 til 18: tilstedeværelse for å observere og evt. svare på spørsmål fra deltakere i Terrengkarusellen/ukens løype.

Torsdager: tilstedeværelse for å observere og evt. svare på spørsmål fra deltakere i Terrengkarusellen/ukens løype.

Dersom smittevernreglene endres i positiv retning vil fellesstarter igjen vurderes inkludert i Terrengkarusellen.

Det betyr at arrangøren kan være fysisk til stede onsdager og torsdager, men kun med noen få personer for å yte generell bistand/besvare eventuelle spørsmål.

Les også:

Varmet opp med aktivitetsturer



Kan løpes i perioden 13. - 15. april

Terrengkarusellen til Agder Bedriftsidrettskrets starter i denne uka med Sparebanken Sør-løpet fra Gimlebanen.



Det er foreløpig ikke anledning til å arrangere tidtakingspuljer eller servere løperne saft og bananer, men alle som ønsker det kan ta sin egen tid og registrere seg med den.



For å gi stor fleksibilitet og god spredning av deltakerne kan gjennomføringen av løpet gjøres når som helst i hele tidsrommet mellom tirsdag 13. april kl. 10 og torsdag 15. april kl. 19.



Løypa vil bli enkelt merket, og med noen retningsskilt. Ordinær løype er 3,8 km og Milsluker er 7,3 km.



Egenregistrering kan gjøres på nettet frem til torsdag kl. 19



Nærmere info om arrangementet:

Tirsdag vil start-/mål-området være helt ubetjent.

Onsdag fra kl. 15 til kl. 18 vil representanter fra Terrengutvalget være til stede for å observere, besvare spørsmål og bistå deltakerne, bl.a. dele ut faste startnumre til nye løpere, eller registrere løpet for deltakere som ikke er bekvemme med nettregistreringene.

Torsdag utvides «åpningstiden» og blir helt fra kl. 12 til kl. 18 (samme tjenester som nevnt over).

Tips: Det meldes fra karusellsjefen at det til tider er overraskende mange biler nær Gimlebanen og Spicheren. Skulle du få problemer er det mulig å prøve parkeringsplassen ved Gimle Gård (nær start, god plass og bare kr. 10,- for lang parkering).





Løypekart for Sparebanken Sør-løpet som er det første løpet i årets Terrengkarusell. Løpet går fra Gimlebanen.





Fra fellesstart i 2. løp i terrengkarusellen i 2019. (Foto: Guri Sæterlid)