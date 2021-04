I motsetning til Team Ragde-guttas forsøk på å gå lengst mulig sammenhengende på ski på Mylla i helga, var det for Åsdøl om å gjøre å gå så fort som mulig i 24 timer i strekk.

Bedre forberedt

I sitt heltemodige forsøk for vel et år måtte han kaste inn håndkleet pga. problemer både med synet og pusten. I år var han langt bedre forberedt samtidig som fjorårets sorti ga ekstra motivasjon til å prøve seg på nytt. Åsdøl har forberedt seg med flere lange skiturer og samlet f.eks.1600 km i mars i Strava-utfordringen Red Bull Nordenskiöldsloppet.



Han hadde også hjelp av et eget støtteapparat under selve rekordforsøket som hjalp til med å holde tempoet riktig og ta av for vinden. I fjorårets forsøk var han trolig for "hissig på grøten" fra start.

Trøtt dusj

Løypa var på ca. 5 km og gikk over vannet ved Store Sandungen i Asker. Selv om det ble en minuttstrid hele vegen mot rekorden endte det godt denne gangen, og med store blemmer på både hender og føtter, kunne en trøtt rekordholder smile bredt søndag formiddag.



– Jeg sovnet nesten i dusjen, fortalte han da NRK ringter for å høre hvordan han hadde det etter hjemkomsten.



Reportasje fra fjorårets rekordforsøk på kondis.no: Eirik Asdøl med sesongens lengste skitur - 376 km på drøye 19 timer