– Vi håper myndighetene har åpnet så mye opp i forhold til korona at arrangementet lar seg gjennomføre, sier arrangementsleder Tom Arne Akerholt.



Pr. i dag har arrangementet litt over 100 påmeldte. Dette er i stor grad deltakere som var påmeldt fjorårets arrangement som da ble avlyst. Alle som var påmeldt i 2020 ble automatisk overført til årets arrangement.



– Vi har allerede nå gjort noen endringer på arrangementet slik at det lettere skal kunne gjennomføres i år. Vi kommer kun til å arrangere 3 topper (Løke Challenge) og 5 topper. Det vil si at det ikke blir noen 8 topper i år. De som pr. i dag er påmeldt 8 topper vil få tilbud om å delta på 5 topper. Hvis de ikke ønsker å delta på 5 topper, vil de få tilbud om tilbakebetaling av startkontingenten, kan Akerholt opplyse.



En annen endring som gjøres i årets arrangement er at det ikke kommer til å være drikke/matstasjoner underveis i løypa. Det vil si at alle deltagere selv må ha med seg det de trenger av drikke og mat rundt i løypa.

3 Topper (Løke Challenge) er 27 km på sykkel, 6 km til fots og 690 høydemeter.

5 Topper er 36 km på sykkel, 10 km til fots og 1.600 høydemeter.

Begge distanser går i Hof sin fine natur.

På Løke Challenge er det også egen klasse for el-sykkel.



Fra starten på en av distansene i Hof Toppers 2018. (Arrangørfoto)