Løpet er en approbert konkurranse, og tidene vil telle til både statistikker og eventuelle rekordnoteringer. For å være sikra gode løpsforhold kan løpet forskyves tidsmessig, men foreløpig står lørdag 24. april oppført som dato.

Det skal godt gjøres at Sondre Nordstad Moen setter pers uten samtidig å sette norsk rekord. I det minste vil han tangere den. Hovedpersonen mener også at han har gode muligheter til å slå både sin egen og Jakob Ingebrigtsens bestetid. På spørsmål om hva målsetninga for løpet er, svarer Sondre:

– Målet er sub 27.54 og norsk rekord. Løpet skal gjennomføres, men målet er å vise Norge at langdistansetronen fra 10 km og oppover er min.

Den norske eneren på både halv- og helmaraton utdyper videre hvorfor han tror det er mulig:

– Jeg har underveis på et par halvmaratonløp passert 10 km 2-3 sekunder bak 27.54, så rekorden bør være innen rekkevidde så lenge vind, temperatur og forhold ligger til rette. Vi vet at Asics har skrudd til alle detaljer for at det skal kunne løpes fort, sier Sondre som bruker løpet som en del av oppkjøringa mot maratonløpet i OL.

– Hvordan føler du at du ligger an med tanke på å komme i skikkelig god form til OL?

– Vi er i rute. Disse løpene passer perfekt inn i planen før campen starter.



Løypa i Bois Aux Daims skal være lettløpt, og hvis været er bra, vil løpet gå lørdag 24. april. (Fotomontasje: arrangøren)



Det vil være med flere sterke løpere og gode fartsholdere på både 10 km og 5 km. Sondre får konkurranse fra bl.a. to tidligere europamestre på maraton, Koen Naert fra Belgia og Daniel Meucci fra Italia. Den meget meritterte marokkanske baneløperen, Abdalaati Iguider som har 3.28,79 på 1500 m og 12.59,25 på 5000 m, er å finne på startlista. Svenske Napoleon Solomon gjør også en spennende start.

Mens Sondre er den løpet bygges opp rundt på 10 km, er sveitsiske Julien Wanders det store navnet på 5 km. Han har den europeiske rekorden på både halvmaraton og 10 km med 59.13 og 27.13, og er han i like god form nå, kan også Jimmy Gressiers europarekord på 5 km på 13.18 være innen rekkevidde.

Wanders eneste mannlige konkurrent ser ut til å bli Felix Bour fra Frankrike. Han har 13.37,74 på 5000 m som sin beste pers.





Julien Wanders har den europeiske rekorden på halvmaraton. Nå skal han prøve seg på 5 km. (Foto: RAK Halvmaraton)



På damesida på 10 km kan det bli en spennende duell mellom eritreiske Mekdes Woldu og britiske Charlotte Arter. De har henholdsvis 32.16 og 32.19 som pers på 10 km, og de er også nokså jevngode på både over- og underdistanse.

På 5 kilometeren for kvinner er svenske Sarah Lahti og tyske Kristina Hendel de to påmeldte. Sarah Lahti har den svenske rekorden på halvmaraton med 1.09.52, og Meraf Bahtas svenske rekord på 5 km på 15.31 kan fort bli slått. På bane har Lahti løpt så fort som 15.10,76.

Kristina Hendel er i utgangspunktet en noe svakere løpere med 16.27 på 5 km og 1.13.29 på halvmaraton. Men i et løp som heter "BE(AT) your Personal Best", er det jo lov å overgå seg sjøl.





Sarah Lahti bør ha gode muligheter til både pers og svensk rekord på 5 km. (Foto: Bjørn Johannessen)



